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Единый и государственный

Кинорежиссер и продюсер Карен Шахназаров — о том, что необходимо, чтобы российская киноиндустрия стала зарабатывать деньги

Сегодня одной из наиболее острых проблем российского кинематографа остается безответственность. В том числе и за качество картин, которые, хотел бы подчеркнуть, финансируются государством. А финансируется государством у нас производство практически всех фильмов, и в отличие от других стран, где государство помогает, но эта помощь не превышает 50% от бюджета картины, наши, как правило, финансируются полностью.

Российскому кинематографу, на мой взгляд, необходим единый государственный центр. Я хочу подчеркнуть: единый и государственный. Я давно говорю об этом и повторю еще раз: только создание единого государственного центра, который будет полностью отвечать за проблемы киноиндустрии и поставит себе задачу сделать киноиндустрию хоть отчасти рентабельной, сможет изменить ситуацию в кинематографе.

Советское кино было рентабельно, и не просто рентабельно. Считалось, что советское кино своими доходами покрывало расходы на образование и медицину в СССР. И даже если допустить, что в этом утверждении есть некоторое преувеличение, то, что советское кино было рентабельно, — это факт.

А сегодня? Например, кто отвечает за качество сценариев? Сценарий оценивается тайным голосованием. В такой системе нет вообще никакой ответственности. Как можно тайным голосованием оценивать сценарии? Человек может принять сценарий, который ему не нравится, но авторы — его друзья.

Это очень странная организация оценки. И никто ни за что не отвечает. Тем не менее такая система сейчас существует.

Странно и то, что сегодня государственное финансирование кинематографа идет из двух источников. На производство фильмов дают деньги Министерство культуры и Фонд кино.

Но тут требуется важное уточнение. В силу ряда причин у неспециалистов существует некоторая аберрация — путаница понятий. Все компании по производству фильмов называются у нас киностудиями. Это неверно.

Киностудий у нас совсем мало: по большому счету это «Мосфильм», студия имени Горького, «Ленфильм». Все остальные — это кинокомпании, которые фактически присвоили себе название «киностудия».

Киностудия «Мосфильм» не получает никаких средств от государства уже 26 лет. Мы провели модернизацию и реконструкцию исключительно за счет тех средств, которые зарабатывали сами. Более того, киностудия «Мосфильм» платит государству очень приличные налоги — в прошлом году на сумму около миллиарда рублей. А производят фильмы — кинокомпании и независимые продюсеры. Вот они-то и берут поддержку у государства: приходят, предлагают какой-то проект, государство им выделяет средства, и на эти деньги они снимают свою картину.

Но если уж у нас существует полное государственное финансирование, мне кажется, было бы правильно, чтобы ответственность за использование государственных средств взяла на себя какая-то одна государственная организация. Следует создать единый центр, в котором будет сосредоточено финансирование. Он же будет заниматься и проблемами проката, и техническим перевооружением, и продвижением наших картин, в том числе за рубеж.

Я убежден, что киноиндустрию надо вести к тому, чтобы она зарабатывала сама. Нельзя же полностью жить на государственные деньги. Но пока этот центр не будет создан, ничего не изменится. Российская киноиндустрия будет оставаться нерентабельной.

Автор — генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм»

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Единый и государственный

Единый и государственный Кинорежиссер и продюсер Карен Шахназаров — о том, что необходимо, чтобы российская киноиндустрия стала зарабатывать деньги

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