Инвалидов оградят от некачественных товаров

Министерство труда и социальной защиты намерено ужесточить требования к участникам закупок средств реабилитации для инвалидов. Проект постановления Минтруда, который может вступить в силу уже в этом году, предусматривает, что к электронным аукционам будут допускаться только зарекомендовавшие себя на рынке компании-производители или дистрибуторы. Ведомство хочет таким образом отсечь недобросовестных поставщиков некачественных товаров. У инвалидов очень много нареканий к качеству продукции, получаемой по индивидуальным программам реабилитации и абилитации (ИПРА). Но еще больше нареканий вызывает сама система обеспечения предметами первой необходимости для полноценной жизни.

Минтруд планирует допускать к участию в электронных торгах только те компании, которые за последние три года уже выполнили контракт на поставку абсорбирующего белья, подгузников и кресел-колясок, в том числе с электроприводом, закупаемых для обеспечения инвалидов. Эти компании должны иметь собственное производство поставляемого товара либо договор или дистрибуторский договор с производителем, содержащий положения об ответственности за товар даже в случае ликвидации фирмы-посредника. Похожие требования будут предъявлять к изготовителям протезов, ортезов и ортопедической обуви. Помимо опыта исполнения аналогичных поставок, они должны будут предъявить недвижимость и оборудование, необходимые для исполнения контракта.

Минтруд уточняет, что «обеспечение инвалидов некачественными изделиями создает предпосылки для возникновения социальной напряженности среди этой категории граждан».

В ведомстве «Известиям» рассказали о мерах, которые уже принимаются для контроля качества технических средств реабилитации (ТСР). Это совместная с Фондом социального страхования РФ и региональными общественными организациями приемка поставленных по контракту изделий, видеофиксация экспертизы товара и программа «Тайный покупатель». Тем не менее инвалиды продолжают сталкиваться с серьезными недостатками предметов, полученных ими по ИПРА.

— Нам выдают коляски, которыми почти невозможно пользоваться, — рассказалаколясочница Ирина Смирнова. — У активной коляски, которая должна быть компактной и легкой, плохо крутятся колеса. Она тяжелая, громоздкая и неповоротливая. Размеры не подбираются — выдают то, что закуплено, хотя коляска не проходит в дверной проем. Электроколяски тоже очень громоздкие. Подушки на коляску выдают не воздушные, как положено, а более дешевые — гелевые или ватные, от которых у людей возникают пролежни.

— Коляски закупаются в Китае, они ужасного качества ­— все разваливаются, ­— рассказал «Известиям» руководитель общественной организации «Городская жизнь» Алексей Кострюков. — При правильной эксплуатации они, возможно, протянули бы какой-то срок. Но у нас доступной среды нет, и на первом же бордюре коляска может сломаться.

— Протезы по ИПР сейчас очень плохие, — делится председатель благотворительной организации инвалидов «ИнАвто» Лариса Морозова. ­— У директора музея нашей организации высокая ампутация ног. Он уже 30 лет ходит на старых протезах, потому что не может подобрать себе хорошие новые: у них плохие культеприемники. Больные полиомиелитом жалуются на аппараты для ног. Такой аппарат состоит из двух половин, которые скрепляются замком. Одна женщина из нашей организации несколько раз из-за него ломала ногу: замок раскрывался, женщина падала и ломала шейку бедра.

По словам замруководителя Ассоциации молодежных инвалидных организаций Светланы Кесаревой, многие ухаживающие за лежачими инвалидами жалуются на размер впитывающих пеленок: выдают только маленькие, и приходится подкладывать по три сразу, что неудобно. Инвалиды отмечают, что проблема не только в качестве продукции, но и в том, что она не подбирается под нужды конкретных людей.

— В ИПРА вписывают товары ценой поменьше, качеством попроще. Вместо кресла-коляски для ребенка с ДЦП могут внести в ИПРА просто кресло-коляску, а это колоссальная разница по цене. Удобнее приобретать самим, а потом получать компенсацию, — рассказала сотрудница благотворительного фонда Светлана Качалова.

— Я веду активный образ жизни, поэтому предпочитаю самостоятельно покупать средства реабилитации, а потом получать за них компенсацию от государства, — поделился член организации инвалидов САМИ Виктор Счастливый. — У меня есть возможность доплатить за тот предмет, который мне нужен. Например, для самостоятельных поездок с использованием общественного транспорта по Москве и Московской области мне требовалась коляска с достаточно мощным аккумулятором и колесами, которые могли бы преодолевать 10-сантиметровые барьеры. Она стоила 360 тыс. рублей. Из них 150 тыс. рублей мне компенсировало государство. Но большинство инвалидов не может вкладывать собственные деньги в средства реабилитации и пользуется тем, что предложено. Если в Москве по ИПРА выдают иногда вполне приличные коляски, то чем дальше от столицы, тем техника дешевле и, соответственно, хуже.

— Вообще это неправильно — закупать партии колясок на торгах, — уверен Алексей Кострюков. — Коляска — это не транспорт, а часть тела. Это ноги. И подбирать их нужно индивидуально. Например, в Канаде на дом приезжает специалист, всё обмеряет, смотрит, какими маршрутами пользуется инвалид. Исходя из результатов предлагает модельный ряд, из которого можно выбрать. У нас же спрашивают только размер. Поэтому в интернете с рук постоянно продаются новые коляски. Это то, что людям дают по ИПРА, но чем пользоваться невозможно. Я сам за время инвалидности ни разу ничего не брал по ИПРА, потому что это каждый раз стоит больших унижений и хлопот, а результат очень сомнительный.

Еще большей проблемой инвалиды называют невозможность добиться вписания в ИПРА нужных им средств реабилитации. Часто бывает трудно получить даже то, что уже вписано.

— Подъемники в ванну если и впишут в ИПРА, то крайне неохотно, — считает Светлана Качалова. — Надо изначально уже на уровне поликлиники и рекомендаций от врача пробивать всё, что тебе нужно. Многие не знают вообще, что можно получить. А ведь чтобы потом внести изменения в ИПРА, надо заново проходить врачебную комиссию.

— Я вообще не могу получить необходимое средство реабилитации: по моему заболеванию (ДЦП) не положена электрическая коляска, несмотря на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, — делится член САМИ Никита Готовцев.

— Получить электрическую коляску почти невозможно­ — только по блату. Мне отказывают, хотя у меня болят все суставы и это не позволяет мне крутить колеса руками, — жалуется Лариса Морозова.

— У меня в ИПРА вписано очень много специализированных предметов: специальный нож, приспособления для одевания, — рассказала Ирина Смирнова. — Их просто никогда не бывает в наличии. Выдают только захваты, но они быстро ломаются.

Инвалиды отмечают, что для каждого необходим индивидуальный подбор средств реабилитации, потому что болезни, возможности, телосложение и образ жизни у всех разные. Но сейчас в сфере ИПРА всё еще действует главный принцип: не нравится — купи.