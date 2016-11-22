Москалькова предлагает отстранить руководство ИК-7 на время проверки

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила «Известиям», что готова поддержать обращение матерей и жен заключенных карельской исправительной колонии (ИК-7) к президенту России Владимиру Путину, в котором они просят главу государства взять проверку учреждения под личный контроль и способствовать отстранению от работы на время проверки начальника колонии Сергея Коссиева.

Омбудсмен за отстранение начальника ИК-7

Татьяна Москалькова заявила, что ее возмутило отношение руководства колонии к появившейся информации о пытках в исправительном учреждении.

— Туда (в колонию. — «Известия») съехалась вся Москва (для проверки информации, ставшей достоянием гласности: заключенный Ильдар Дадин передал письмо жене, в котором сообщил о пытках, супруга документ опубликовала. — «Известия»), я приехала за тридевять земель, а он — начальник колонии — не прервал отпуск, — отметила она. — Это для меня очень большой показатель — человек не переживает за то, что творится в учреждении.

Татьяна Москалькова добавила, что уже запросила видеоматериалы и материалы следствия, но до сих пор их не получила.

Обращение матерей и жен

В письме Владимиру Путину (имеется в распоряжении «Известий») отправители сообщают, что в колонии ИК-7 находятся их родственники, родные и близкие, которые подвергаются изощренным издевательствам. Заключенные, говорится в письме, уже рассказали о пытках членам Совета по правам человека Игорю Каляпину и Павлу Чикову, а также омбудсмену Татьяне Москальковой.

Несмотря на широкий общественный резонанс, сотрудники ИК-7, которых заключенные обвинили в пытках, не были отстранены от работы. А каждый, кто осмелился пожаловаться на пытки, подвергся еще более жестоким избиениям, говорится в письме.



Матери заключенных заявляют, что следователи не осуществляют проверку должным образом — заключенные не допрошены, видеозаписи не изъяты. «Кроме того, не была проведена медицинская проверка, которая доказала бы наличие повреждений у жертв пыток», — добавляют они.

«Мы просим вас взять проверку под свой контроль и способствовать отстранению от работы на время проверки начальника колонии С.Л. Коссиева, изъятию всех видеозаписей и медицинских документов, — говорится в обращении к президенту. — Если виновные в пытках не будут наказаны, это будет означать фактическую легализацию пыток в России, поскольку сотрудники ФСИН смогут чувствовать себя полностью безнаказанными. Мы считаем, что это недопустимо для демократического правового государства».

Письмо подписали Жанета Гайрбекова, мать Хазбулата Габзаева, Лариса Гелисханова, мать Зелимхана Гелисханова, Надежда Дадина, мать Ильдара Дадина, Лариса Нагоева, мать Мурата Нагоева, Камета Сайдулаева, жена Анзора Мамаева, Наталья Шупта, мать Максима Шупты.

Совет по правам человека взял дело под контроль

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил «Известиям», что ситуация в ИК-7 требует общественного контроля, но об отстранении от работы начальника колонии говорить пока рано.

«Члены СПЧ посещали ИК-7, и у них осталось двоякое впечатление. Я лично также планирую посетить колонию. Безусловно, ситуация такова, что необходимо взять ее под общественный контроль, — пояснил он. — Но я считаю, что об отстранении кого бы то ни было говорить преждевременно, нужно дождаться результатов проверки ФСИН».

После того как появились первые сведения о пытках Дадина в колонии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщат о заявлении активиста. «Я, к сожалению, пока не имел возможности с этим ознакомиться. Я не знаю, докладывалось ли это президенту по каким-то другим каналам, но, безусловно, это случай, который заслуживает самого пристального внимания, но в первую очередь, конечно, профильных ведомств. То есть в данном случае ФСИН. Хотя, безусловно, конечно, президенту об этом будет доложено», — заявил Дмитрий Песков.



Как писали «Известия», Михаил Федотов представит Владимиру Путину доклад по итогам посещения карельской ИК-7.

ФСИН проводит проверки

В пресс-службе ФСИН России «Известиям» сообщили, что в сегежской исправительной колонии № 7 проходят необходимые служебные проверки, их в том числе проводят следственные органы и прокуратура.

При этом в пресс-службе напомнили, что ранее исправительную колонию посещали уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в Республике Карелия, представители Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также общественных наблюдательных комиссий. В проверке также участвовали комиссии независимых врачей.

«Телесных повреждений, следов избиения и иных результатов физического воздействия у осужденных в исправительном учреждении обнаружено не было. Поэтому делать какие-либо выводы преждевременно, необходимо дождаться окончания следственных действий и служебной проверки», — резюмировали во ФСИН.

С чего всё началось

Ранее стало известно, что между Ильдаром Дадиным и его сокамерником произошла драка. Ильдар Дадин получил ссадину в области губы, его оппонент — сотрясение мозга.

До этого Ильдар Дадин заявлял о пытках в колонии и покушении на свою жизнь. Его супруга Анастасия Зотова сообщила журналистам, что ее муж отказался пройти проверку на полиграфе, так как московские врачи запретили ему это делать в связи с черепно-мозговой травмой. Тогда же Ильдар Дадин заявил, что дождется нового медобследования, по результатам которого станет ясно, сможет ли он пройти проверку на детекторе лжи. Однако позже он от этой процедуры отказался.

