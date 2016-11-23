Гела Месхи: «Женщина должна уметь проявлять слабость»

На этой неделе телеканал "Россия" покажет заключительные серии криминального детектива «Черная кошка». Одну из главных ролей — лидера преступной банды 50-х годов Ивана Мишина — в сериале играет Гела Месхи. Обозреватель «Известий» расспросила актера о феномене популярности советской эпохи в телепроизводстве.



— Почему, вместо того, чтобы снимать картины о современных проблемах, мы постоянно оборачиваемся в прошлое? Наше телевидение просто поглотили проекты про советскую эпоху.​​​​​​​



— Всем надоело современное, этого и так хватает. А вот притронуться к истории, к прошлому — намного интереснее. Хотя бы вспомнить, что происходило в то время: люди верили в чудеса, в дружбу, в идею. Сейчас этого не хватает. Мы существуем сами по себе, нет общей идеологии. Поэтому кинематографистам и приходится оглядываться назад.



— Как думаете, события 50-х годов, которые произошли с героями банды «Черная кошка», могли бы повториться в наше время?



— Думаю, это все-таки пережиток времени и режима. 50-е годы — послевоенный период, когда все начинало развиваться, в том числе и бандитизм. Если далеко не ходить, то и в 90-е годы происходило практически то же самое — возникали банды и группировки. В наше с вами время такое сложно повторить, хотя кто его знает…



— Что повлияло на ребят, которые из всеобщих любимцев превратились в жестоких преступников и убийц?



— Причиной первого грабежа стала крепкая дружба. Мишин хотел отобрать у бандитов деньги, чтобы помочь другу — вытащить его из лагеря. Вроде бы благое дело… Но получается так, что совершенное преступление его захлестнуло, ему это понравилось. А потом он уже действует по накатанной, к тому же его подначивают друзья. У него начинается эйфория: легкие деньги, рестораны, девушки… Он почувствовал вкус этой жизни.



— То есть, именно деньги повлияли на выбор человека в пользу зла?



— Думаю, это кураж от того, что ты совершаешь преступление: играет адреналин, просыпается интерес, вкус к нарушению закона. И, конечно, деньги, своего рода власть и контроль над всеми. Я главный, я могу сделать все, что угодно: могу сходить в ресторан, могу получить любую девушку. Когда есть деньги, азарт от преступления и контроль над собственной группировкой — хочется получить еще больше.



— Сценарист «Черной кошки» Олег Маловичко рассказывал «Известиям», что мы до сих пор живем в плену советской мифологии. Вы согласны?



— Я иногда думаю об этом. Это неплохо, потому что это наша история. В Китае, например, до сих пор портреты Сталина висят в некоторых домах. Я не жил в то время, поэтому мне не с чем сравнивать и ностальгировать. У каждого времени свое направление. Возможно, тогда было лучше, потому что все были заточены на одну идею — выиграли войну, победили фашизм, верили в партию и построение светлого будущего.

— Когда Тая выбирает Каратова, Мишин окончательно деградирует. Такая сильная, всепоглощающая любовь еще существует?



— Да, она же зависит не от времени, а от качества любви одного человека к другому. Думаю, есть масса таких примеров в наше время. Это в центрах, в столицах, как Москва и Петербург, люди больше сосредоточены на поиске выгоды. Но если удалиться в глубинку, то я абсолютно уверен, что там встретятся такие личности, как Мишин, способные на настоящее чувство. В провинции, я думаю, люди совсем по-другому умеют чувствовать. Если они потеряют любимую, у них и "крыша" может поехать.



Фото предоставлено пресс-службой канала Россия

— У избранницы вашего героя, Таи, сильный и независимый характер. Вас самого наличие таких качеств в женщинах привлекает или отталкивает?



— Женщина должна уметь проявлять слабость. Если она в жизни будет вести себя так каждый день, мужчина с ума может сойти (смеется). Женщина должна вызывать желание защитить ее. Иначе жить с таким человеком будет очень тяжело.



— С кем вы консультировались, когда работали над ролью главаря банды Мишина?



— Большое спасибо режиссеру Антону Сиверсу, потому что за эту кропотливую работу отвечал в основном он. Мы с ним много говорили, обсуждали моего персонажа и то, каким он должен быть. У нас не было самоцели сделать все точь-в-точь, тютелька в тютельку. Приблизительно мы понимали, чего хотим добиться. Антон говорил: «Пусть Мишин будет немножко сумасшедший, такой "крейзи"!». Конечно, и документальные материалы читали, но в основном поиск образа происходил на площадке. Мы хотели попробовать дофантазировать, как это могло бы быть.



Справка «Известий»

«Черная Кошка» — сериал, повествующий об истории самой знаменитой и кровожадной банды сталинской эпохи, державшей в страхе послевоенную Москву. Преступников долго не могли найти, их считали королями преступного мира. А в это время их портреты красовались на Доске почета подмосковного оборонного завода...