Крым зимой не замерзнет

Ситуация прошлого года, когда в результате подрыва украинскими экстремистами в ночь на 22 ноября линий электропередач в Херсонской области без тепла и света остались почти 2 млн из 2,6 млн жителей полуострова, в этом году не повторится.

— У нас достаточно сил и средств для обеспечения жителей Крыма энергией и теплом, — заявил депутат Госдумы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.



В пиковый период зимних заморозков суточная потребность Крыма в электроэнергии достигает 1300 МВт. Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак говорил, что с учетом четырех ниток энергомоста общей мощностью 800 МВт, дизель-генераторных установок, мобильных газотурбинных электростанций и собственной генерации обеспеченность Крыма составляет более 1260 МВт в сутки.

В Минэнерго «Известиям» пояснили, что среднесуточное электропотребление на полуострове в настоящий момент составляет порядка 950 МВт, а в часы вечернего максимума — порядка 1100 МВт. Данный объем полностью обеспечивается перетоком со стороны юга России по энергомосту, а также собственной генерацией с учетом 15 размещенных мобильных генерирующих ТЭС, что в сумме составляет 1260 МВт.



— Это позволит обеспечить прогнозируемые нагрузки отопительного зимнего периода практически в полном объеме, — сообщили в министерстве.



При этом в ведомстве уточнили, что в случае возникновения экстренных ситуаций дефицит мощности можно будет компенсировать включением существующих резервных источников электроснабжения, то есть дизель-генераторов.



Обслуживание генераторов, оставшихся после прошлогоднего ЧП, взяло на себя государственное предприятие «Крымские генерирующие системы».



— Сейчас проводится их инвентаризация и проверка, уже есть понимание, какие генераторы могут быть включены в первую же минуту, а какие требуют ремонта. Генераторы, которые имеются у нас, могут обеспечить все социально важные объекты, — рассказал Михаил Шеремет.

По словам депутата, являющегося также советником председателя совета министров Республики Крым, в течение года на территории полуострова проводились учения чрезвычайных служб: по муниципальным округам рассылались оповещения о полном отключении электроэнергии и отслеживались действия, предпринимаемые руководителями. Также в данный момент проводится проверка всех муниципальных образований Крыма на предмет готовности выделить дополнительную спецтехнику в случае возникновения снежных заносов. Составляются списки контактов для экстренного оповещения, разрабатываются способы предупреждения о сборе сил и средств для борьбы с возможными последствиями чрезвычайной ситуацией.

Как рассказал Михаил Шеремет, к предстоящей зиме власти Крыма подготовили порядка 40 мобильных пунктов обогрева, которые будут установлены там, где отсутствуют стационарные, — в первую очередь это автодороги и территории, отдаленные от населенных пунктов. Также определены и пункты временного расселения граждан.

Ранее сообщалось, что на модернизацию энергетической инфраструктуры Крыма до 2020 года планируется выделить 50 млрд рублей. В настоящее время дочернее предприятие «Ростеха» «Технопромэкспорт» строит под Севастополем и Симферополем две ТЭЦ суммарной мощностью 940 МВт, начало их работы запланировано на сентябрь 2017 года. Комментируя сообщения о появившихся из-за санкций проблемах с поставками газовых турбин для строящихся электростанций, Михаил Шеремет сказал, что «в этой части на сегодняшний день проблем нет».



— Мы укладываемся в сроки, которые были изначально определены проектом, — заявил депутат.

Он также отметил, что виновные в энергоблокаде Крыма должны быть привлечены к ответственности и понести наказание.



— Сумма ущерба на сегодня исчисляется миллиардами. Ее сложно определить в денежном эквиваленте. Если была угроза жизни и здоровью людей — это преступление, — подчеркнул Михаил Шеремет.

