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Красные будут брать Мосул

США отправили в Ирак лучшую тяжелую дивизию

Фото: TASS/BarcroftMedia/Osie Greenway

Первая пехотная дивизия ВС США, известная также как «Большая красная единица» (Big Red One), прибыла в Ирак для участия в операции по освобождению Мосула от боевиков группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Это тяжелая дивизия, имеющая на вооружении танки и самоходные артиллерийские установки (САУ).

Официально в зоне боевых действий находятся только около 500 военнослужащих дивизии, однако кадры с мест боев свидетельствуют о том, что бок о бок с десантниками из 101-й воздушно-штурмовой дивизии действуют танкисты и артиллеристы из «Большой красной».

Как сообщили «Известиям» в штабе операции «Несокрушимая воля», в Ирак прибыли около 500 военнослужащих из состава штаба дивизии. Они возьмут на себя руководство наземными силами, оказывающими поддержку иракским силам, штурмующим Мосул.

— Мы будем оказывать содействие в обучении иракских командиров, штабных чинов, рядового состава и офицеров полиции, планирующих и осуществляющих операции против ИГИЛ в долинах рек Тигр и Евфрат, основной целью которых является Мосул, — заявил командир 1-й пехотной дивизии генерал-майор Джозеф Мартин на церемонии вручения его бойцам боевых шевронов.

Впрочем, видео, размещенные в bнтернете, свидетельствуют, что под Мосул прибыли не только штабные подразделения, но артиллеристы 1-й дивизии, которые вооружены САУ М109 Paladin и уже вовсю обстреливают позиции ИГИЛ. Также на позициях на базе Каррая были замечены танки Abrams с тактическими обозначениями 1-й дивизии.

Таким образом, к кулаку из десантников, который собрал под Мосулом Пентагон, добавляется бронетанковый кастет.

Свое прозвище «Большая красная единица» Первая пехотная дивизия получила из-за своей эмблемы — большой красной цифры «1», нарисованной на геральдическом щите защитного цвета. Сформированное в 1917 году соединение  участвовало практически во всех войнах и военных конфликтах, в которых принимали участие Соединенные Штаты. В настоящее время в дивизию входят две бронетанковые бригадные группы, артиллерийская бригада и бригада армейской авиации. В «Большой красной единице» проходят службу около 18 тыс. человек, эксплуатирующие более тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе основных боевых танков М-1 Abrams, боевых машин пехоты M-2 Bradley, вертолетов АН-64, UH-60 и СН-47.

— Исключать активного участия американских войск в освобождении Мосула нельзя, — считает руководитель агентства «Внешняя политика», программный директор клуба «Валдай» Андрей Сушенцов. — Само наличие там крупной группировки свидетельствует о том, что Пентагон невысокого мнения о боевых качествах иракских силовиков. Их тактика дилетантская, и первое же организованное сопротивление остановит наступление.

По словам эксперта, рано или поздно возникнет ситуация, когда американцам придется вмешаться, поскольку от исхода битвы за Мосул зависит судьба Ирака.

— Американцам сейчас приходится выбирать между несколькими плохими решениями: либо позволить иракцам превратить операцию в кровавую баню, либо методично своими силами освободить город, _ считает Андрей Сушенцов. — При этом с точки зрения общественного мнения в США война в Ираке — это очень невыгодная тема, и администрация Обамы всеми силами пытается минимизировать внимание к ней. Они будут до последнего избегать участия в боях, потому что помнят опыт боев за Фалуджу, которые обернулись самыми большими потерями за всю войну.

По сообщениям местных СМИ, Мосул уже окружен с трех сторон — с севера, востока и юга. Пока что наибольших успехов иракцам удалось добиться на восточном направлении, где спешившиеся иракские спецподразделения сумели занять пригороды, однако были остановлены огнем снайперов и атаками смертников на заминированных автомобилях. В предыдущие дни военные прочесывали занятые ими кварталы в поисках укрывшихся боевиков и обшитых кустарной броней машин-бомб.

Параллельно развивается наступление к западу от Мосула, где при поддержке иракской авиации действуют спонсируемые Ираном отряды шиитского ополчения. По поступившей накануне информации, в понедельник ополченцам удалось взять под контроль аэродром вблизи города Тал-Афар, расположенного в 60 км от Мосула, а его захват позволит перерезать шоссе на Ракку и полностью блокировать Мосул.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Красные будут брать Мосул

Красные будут брать МосулСША отправили в Ирак лучшую тяжелую дивизию

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