Фантастические результаты «Фантастических тварей»

Первую строчку российского бокс-офиса завоевал фильм по сценарию «мамы» Гарри Поттера Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают» — 689 млн рублей, сообщает портал «Кинодата».

— Блокбастер «Фантастические твари…» показал фантастический результат в этот уикенд, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко. — На этот фильм отлично работает сарафанное радио — он сумел привлечь как семейную, так и молодежную аудиторию.

На втором месте метафоричная драма о первом контакте человечества с инопланетянами от режиссера Дени Вильнева «Прибытие» — 55 млн рублей за уикенд при общих сборах 226 млн. На третью позицию опустился другой фаворит прокатной гонки — блокбастер «Доктор Стрэндж»: 48 млн рублей при внушительной сумме общих сборов в 1 млрд 371,5 млн.

— Сложно сказать, удастся ли «Фантастическим тварям…» превзойти результат «Доктора Стрэнджа», — отметил Глушко. — Два фильма-миллиардника крайне редко выходят в прокат в один и тот же месяц. Мы ожидаем, что сборы этих блокбастеров будут приблизительно одинаковыми. Хотя стоит отметить, что у «Доктора Стрэнджа» есть одно преимущество в виде дополнительного выходного дня в стартовый уикенд.

На четвертой строчке расположились анимационные «Тролли» — 35,5 млн рублей за выходные при общих сборах 770,5 млн. И замыкает пятерку лидеров российского проката военная драма Мэла Гибсона «По соображениям совести», которой он прервал 10-летний перерыв в режиссуре (26 млн). Отечественная военная драма «28 панфиловцев» за два дня ограниченного проката набрала 18 млн рублей, что можно считать хорошим результатом.

На предстоящей неделе в прокат выходит боевик «Другой мир: Войны крови». Также в прокате два новых фильма ужасов: нашумевший «Поезд в Пусан» и «Абатуар. Лабиринт страха». Среди других премьер — один из самых ожидаемых фильмов в жанре артхаус «Зоология» — драма о женщине, у которой вырос хвост. Но вряд ли какой-либо из этих картин удастся сместить «Фантастических тварей…» с позиции лидера.