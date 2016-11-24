Антонио «Бигфут» Силва: «Нурмагомедов порвет Макгрегора в клочья!»

На минувшей неделе в Екатеринбурге состоялся вечер единоборств, главным поединком в котором стало противостояние россиянина Ивана Штыркова по прозвищу Русский Халк и знаменитого Антонио «Бигфута» Силвы. На следующий день после этого противостояния корреспондент «Известий» Азамат Бостанов встретился с легендарным бразильским спортсменом и узнал его мнение о прошедшем поединке, желании вновь выступать в России и возможности сразиться с Федором Емельяненко.

— Вы провели бой в Екатеринбурге против российского тяжеловеса Ивана Штыркова. По результатам поединка вам присудили поражение. Согласны с вердиктом судей?

— Решение судей было, мягко говоря, странным. Я не считаю, что проиграл в этом поединке. Более того, уверен, что победа была за мной. Соперник был хорош, но я — лучше. И это все видели.

— У вас уже был опыт сражения с бойцами из нашей страны — в январе 2011 года вы нанесли поражение легендарному Федору Емельяненко...

— Этот бой для меня стоит в одном ряду с поединком с Дэном Хэндерсоном. Два самых великих поединка в моей профессиональной карьере. Я никогда не забуду этого противостояния. Федор — легенда ММА. Российский боец долгие годы символизировал собой наш вид спорта. Я преклоняюсь перед его талантом и мастерством.

— Кто из двух россиян оказался сильнее?

— При всем уважении к Штыркову я думаю, что неуместно даже проводить сравнительные аналогии между этими людьми.

— Сейчас в UFC солирует другой российский боец — Хабиб Нурмагомедов. В его карьере не было еще ни одного поражения. Недавно он бросил вызов чемпиону организации Конору Макгрегору. Как вы оцениваете шансы Хабиба в этом поединке?

— Ирландец сегодня — главная звезда UFC. Он не только великолепный боец, но и шоумен. Он умеет делать шоу, работать на публику. Но если смотреть правде в глаза, Хабиб разорвет его на куски. У Макгрегора нет ни единого шанса в поединке с российским Орлом.

— Вы провели бой в Екатеринбурге. Это был ваш первый поединок после завершения карьеры в UFC. Готовы и дальше выступать в России?

— С удовольствием! Почему нет? Мне нравится в вашей стране. Россияне очень гостеприимный народ. Мой менеджер готов рассмотреть все предложения, которые мне поступят, будь то российский промоушен, Bellator или Rizin, — я открыт ко всем предложениям!

— В Bellator уже выступает Сергей Харитонов, с которым вы могли встретиться в свое время еще в Strike Force. Теперь контракт с этой организацией подписал и Федор Емельяненко. Нет желания встретиться в клетке с одним из них?

— Конечно, есть! Бои с такими спортсменами — мечта любого бойца ММА. Всё будет зависеть от моего менеджера, но со своей стороны я готов к встрече с любым бойцом, а уж тем более с такими легендарными спортсменами.

— Десять лет назад тяжелый дивизион был гордостью ММА, его представители были лучшими в этом виде спорта. С тех пор не появилось ни одной новой звезды — только бойцы вашего поколения. Как вы считаете, почему нет новых звездных тяжеловесов?

— Всё очень просто. Молодые бойцы в своем подавляющем большинстве — лентяи. Они не хотят тренироваться, не хотят правильно питаться, не соблюдают режима. Я мог сбросить перед поединком 10–15 кг, для меня это не было проблемой. В то время мы дрались за звание сильнейшего, а не за деньги. У нас была цель — доказать миру, что ты лучший. А сегодня большинство ребят выступают только ради денег. Я вижу много проходных, подставных боев. В нашем дивизионе выступали Федор Емельяненко, Джош Барнетт, Алистер Оверим, Фабрисиу Вердум, Дэн Хендерсон, Кейн Веласкес — конкуренция была запредельной! И каждый из этих ребят был топом. Я даже не говорю про ближайший резерв. Думаю, те, кто входил во вторую десятку дивизиона в мое время, сегодня запросто могли бы биться за титул чемпиона UFC.

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