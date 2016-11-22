Москалькова попросила украинскую коллегу помочь освободить военных РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подготовила запрос украинской коллеге Валерии Лутковской с просьбой посетить российских военных, вывезенных из Крыма на Украину сотрудниками СБУ, а также способствовать их освобождению.

Об этом омбудсмен сообщила журналистам на «Форуме действий» «Общероссийского народного фронта», передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины похитили двух российских военных, Максима Одинцова и Александра Баранова, в международном автомобильном пункте пропуска «Джанкой»



Украинские спецслужбы заманили военных на пункт пропуска, пообещав предоставить им заверенные документы об образовании. В СБУ утверждают, что Одинцов и Баранов раньше служили в украинской армии и против них открыто уголовное дело о дезертирстве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия украинских спецслужб провокацией.