Москалькова получила просьбу семьи Дадина о переводе в другую колонию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила просьбу родственников осужденного активиста Ильдара Дадина о его переводе в другую колонию. Напомним, мать Дадина повторно обратилась к уполномоченному после сообщения о драке ее сына с сокамерником с просьбой перевести его в другое исправительное учреждение.

«Он высказал мнение, которое поддержали в тот момент его семья, жена, что он не хотел бы переводиться в другую колонию. Но после инцидента, связанного с дракой с человеком, который находился с ним вместе в камере, ко мне обратилась его мама, с тем чтобы исправительно-трудовое учреждение перевело его в другое место», — сказала Москалькова, передает «Интерфакс».

Омбудсмен подчеркнула, что обратилась с этой просьбой в ФСИН, однако Дадина не могут перевести в другую колонию, пока идут следственные действия.

«Второй заключенный подал официальное заявление по поводу драки, а это дела честного обвинения», — пояснила она.

Москалькова отметила, что, согласно закону, все следственные действия должны быть завершены к середине декабря.

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