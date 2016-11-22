iPhone на сумму в 1 млн рублей нашли в автобусе в Уссурийске

Сотрудники таможенного поста обнаружили партию iPhone у гражданина КНР, общая сумма которых составила 1,14 млн рублей. Смартфоны оказались подделкой. Бизнесмен из Китая пытался провести их под пассажирским сиденьем в кабине автобуса, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

Как сообщил сам задержанный, перевести товар через границу его попросил незнакомец. За услугу он предложил жителю КНР деньги. О сумме вознаграждения не сообщается.

Возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП «Недекларирование по установленной форме товаров и (или) транспортных средств, подлежащих декларированию».