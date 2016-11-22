Поклонская сходит на спектакль «Горе от ума» вместе с ребенком

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская собирается посмотреть спектакль «Горе от ума» вместе с ребенком. Ранее она получила приглашение от «Школы современной пьесы».

«Я сделаю свою работу, выберу время и обязательно посещу, потому что для меня это действительно интересно. И возьму даже ребенка с собой», — цитирует депутата «РИА Новости».

Поклонская напомнила журналистам, что ранее приняла приглашение «Школы современной пьесы», но в настоящий момент у нее очень много работы — к ней ежедневно поступают обращения и запросы, которые необходимо разбирать.

Театр «Школа современной пьесы» пригласил Поклонскую посмотреть «Горе от ума», после того как она ошиблась в эфире одной из радиостанций и приписала цитату из произведения Александра Грибоедова русскому полководцу Александру Суворову.