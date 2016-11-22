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Лавров: «нормандская четверка» еще не готова обсуждать «дорожную карту

Как пояснил министр иностранных дел России, этот документ сначала должны согласовать помощники лидеров РФ, Германии, Украины и Франции

О возможности встречи глав МИД стран «нормандской четверки» пока говорить рано, поскольку стороны еще не согласована «дорожная карта» по Донбассу, которую стороны должны одобрить, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

С таким заявление глава российского внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

«Проведение встречи министров «нормандской четверки» обусловлено наличием «дорожной карты», которую можно одобрить. Пока такого консенсуса не просматривается», — сообщил дипломат журналистам.

Он подчеркнул, что помощники лидеров Германии, Франции, Украины и России находятся в постоянном контакте и пытаются согласовать последовательность шагов на основе одобренного в Берлине принципа синхронности действий в сфере обеспечения безопасности и продвижения политических реформ, которые Киев обязан провести в соответствии с Минскими соглашениями.

Отмечается, что как только помощники смогут согласовать эти договоренности, главы МИД стран соберутся на встречу в «нормандском формате» и одобрят их.

Ранее лидеры Украины и ФРГ Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о проведении встречи стран «нормандской четверки» на уровне глав министерств иностранных дел, которая, по их мнению, может состояться в конце ноября.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Лавров: «нормандская четверка» еще не готова обсуждать «дорожную карту

Как пояснил министр иностранных дел России, этот документ сначала должны согласовать помощники лидеров РФ, Германии, Украины и Франции

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