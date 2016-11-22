«Станиславский» поверил Сергею Безрукову

21-я церемония вручения премии Станиславского — одной из самых почетных театральных наград России — прошла под многоголосие женского хора, аплодисменты мэтров сцены и детские фантазии об актерском счастье.

Лауреатами стали актеры Игорь Костолевский, Сергей Безруков, Игорь Гордин и Илья Исаев. А также — Михаил Швыдкой, губернатор Московской области Андрей Воробьев, профессора Инна Соловьева и Наталья Зверева.

О статусе премии говорил уровень «вручантов» — от министра культуры РФ Владимира Мединского до руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Все они оказались почитателями талантов лауреатов. Говорили много и красиво.

— Благородство, храбрость, безупречность морально-нравственного облика — это всё вы воплотили на экране — таким видятся герои Игоря Костолевского его поклоннику Александру Кибовскому.

Оказывается, столичный чиновник любит не только хрестоматийный образ декабриста Анненкова из фильма «Звезда пленительного счастья», но и симпатягу-рабочего Женю Столетова из телесаги «И это всё о нем».



— Жалко, что эту картину так редко показывают по телевидению, — посетовал Александр Кибовский.

— Большое спасибо, Александр Владимирович, — поблагодарил актер. — Вы так повысили мои ставки, что я и не знаю, что с этим делать.

Приятный диссонанс в официальную часть церемонии внесло видео с выступлениями детей. Юные дарования рассказывали, как они мечтают или — чаще — не мечтают стать актерами и что в этой профессии им не нравится. Искренней радости от перспективы выйти на сцену малыши явно не испытывали и заранее знали, что быть математиком или шофером куда интереснее. От рубрики «Говорят дети» почтенная публика получила истинное удовольствие.

Кстати, были среди лауреатов и те, кто в детстве и юности тоже не мечтал о театре.

— Мы с вами люди, по первому образованию не имеющие отношения к культуре. Вы электрик, я физик, — внес ясность заместитель министра культуры Александр Журавский, вручавший премию актеру Российского академического молодежного театра Илье Исаеву. — Вы начинали не в Москве, я тоже. Наши пути шли параллельными курсами и пересечься никак не могли. Но случилось чудо. Судьба забросила вас в московский театр, а меня — в федеральное ведомство.

Замминистра, как оказалось, верит и в другие чудеса. Александр Владимирович пожелал Илье Исаеву в ближайшее время обзавестись званием заслуженного артиста. Возможно, премия Станиславского и личное знакомство с большим начальником ускорит сей процесс.

Многих интересовало, кто же будет вручать премию Сергею Безрукову. Однако, когда на сцену вышел министр культуры Владимир Мединский, все искренне удивились. Ведь его даже не было в зале — он специально приехал поздравить руководителя Губернского театра.

— Премия Станиславского — очень значимая, — сказал «Известиям» лауреат. — А для меня, мхатовца, может быть, она даже дороже, чем для всех остальных. МХТ и Станиславский — понятия неразделимые. Если мне дали премию его имени, значит, я всё делаю верно и «отец-основатель» рядом.

Премии Станиславского также были удостоены Российский академический театр драмы имени Федора Волкова — первый русский театр, основанный купцом Волковым в Ярославле, а также отель «Балчуг Кемпински», который стал домом для премии.

Кстати, приятный бонус в виде материального вознаграждения в этом году отсутствовал. Однако, по словам лауреатов, получить премию Станиславского почетно и без денег.

Справка «Известий»

Премия Станиславского была учреждена одноименным фондом в 1994 году. В составе жюри — профессор Видас Силюнас (председатель), актеры Людмила Максакова и Валерий Баринов, режиссеры Сергей Женовач и Алексей Бородин, профессор Алексей Бартошевич, вице-президент Фонда Станиславского Зейнаб Сеид-Заде. Премия вручается ежегодно — за вклад в театральное искусство, педагогику и меценатство.

Премия Станиславского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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