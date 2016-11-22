Стивен Сигал прилетел в Москву за российским паспортом

Получивший российское гражданство американский актер Стивен Сигал прибыл в Москву и готов получить российский паспорт.

По словам его представителя Анара Рейбанда, актер прилетел в Россию еще 19 ноября.

«Мы старались не делать из этого шумихи», — пояснил Рейбанд. Разглашать программу пребывания Сигала в Москве он пока отказался.

Представитель актера также уточнил, что российский паспорт Сигал пока не получил, но это должно произойти в ближайшее время, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, в начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Как позже сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, актер «никогда не скрывал» свои теплых чувств по отношению к России. Представитель Кремля отметил, что Сигал сам неоднократно обращался к властям РФ с просьбой предоставить ему гражданство страны.



Позже было подсчитано, что в 2017 году Сигал сможет претендовать на российскую пенсию в размере 5 тыс. рублей.

