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Домработница опознала на видео двух обвиняемых в убийстве Немцова

Зарина Исоева сообщила, что не видела оружия у фигурантов дела

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Зарина Исоева, домработница обвиняемых в убийстве Бориса Немцова, опознала двух фигурантов дела, Анзора Губашева и Беслана Шаванова, следивших за политиком за несколько часов до его убийства, на видеозаписях с камер наблюдения возле ГУМа в Москве. Об этом она рассказала в Московском окружном военном суде во вторник, где проходит допрос свидетеля.

«По одежде и по походке — это Анзор Губашев», — цитирует «РИА Новости» комментарий Зарины Исоевой видеозаписи от 27 февраля 2015 года с камер наблюдения ГУМа после 10 часов вечера.

Всего Зарина Исоева опознала четырех из пяти фигурантов дела Немцова. По словам женщины, она готовила пищу для обвиняемых и убиралась в квартире на улице Веерной в Москве, где они жили с октября 2014 года до 5–6 марта 2015 года, сообщает Утро.ru.

По словам Исоевой, с Зауром Дадаевым ее познакомил Руслан Геремеев в клубе «Цинк». Он был «старшим» среди остальных фигурантов, он принимал женщину на работу и оплачивал ее труд.

Оружия у проходящих по делу обвиняемых домработница не видела.

Убираться и готовить в  квартире по указанному адресу Зарина Исоева продолжала до 5–6 марта 2015 года. «Потом позвонил Руслан и сказал, что больше убираться не нужно, и попросил ключи», — сообщила свидетель.

Напомним, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года, когда шел с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту в Москве. В политика было произведено несколько выстрелов, он скончался на месте.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Домработница опознала на видео двух обвиняемых в убийстве Немцова

Домработница опознала на видео двух обвиняемых в убийстве НемцоваЗарина Исоева сообщила, что не видела оружия у фигурантов дела

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