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В Новосибирске разработали «Справочник голодного студента»

Брошюра основана по принципу трех «б» — безопасно, быстро и бюджетно

Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Пятаков

Четверокурсники Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) Александра Гетманова и Михаил Юхименко выпустили «Справочник голодного студента». В брошюре содержится информацию о том, как правильно организовать сбалансированное и экономичное питание.

В путеводителе содержатся также рецепты первых, вторых, праздничных блюд и десертов. «Справочник голодного студента» разработан по принципу трех «б» — безопасно, быстро и бюджетно. Авторы заявляют, что в нем нет ни одного рецепта с майонезом.

Авторы справочника считают, что иногороднему студенту на организацию правильного питания достаточно 1,5 тыс. рублей в неделю. Сейчас разработчики брошюры ищут деньги на печать тиража, передает Сибирское агентство новостей.

Исследовательскую часть работы, анкетирование иногородних студентов новосибирских вузов студенты выполнили на средства выигранного гранта. Авторы справочника учатся на технологов общественного питания.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Новосибирске разработали «Справочник голодного студента»

В Новосибирске разработали «Справочник голодного студента»Брошюра основана по принципу трех «б» — безопасно, быстро и бюджетно

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