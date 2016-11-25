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Культурный уикенд: выбор «Известий»

Куда пойти и что посмотреть в выходные

Фот: пресс-служба кинокомпании Universal Россия

«28 панфиловцев»

Режиссер: Ким Дружинин, Андрей Шальопа, в ролях: Александр Устюгов, Алексей Морозов, Амаду Мамадаков и др.

Экранизация событий осени 1941 года, когда советские войска обороняли Москву от гитлеровцев. На Волоколамском шоссе 316-я дивизия генерала Панфилова должна была остановить атаку немецких танков, сорвать наступление врага и протянуть время до подхода свежих сил. Фильм основан на реальных событиях.

«Поезд в Пусан»

Фото: «ПРОвзгляд»


Режиссер: Ен Сан-Хо, в ролях: Кон Ю, Ма Дон-Сок

Рекордсмен южнокорейского проката в жанре зомби-апокалипсис. Зрелищное, но душевное кино о том, что любовь побеждает смерть: по сюжету главный герой везет маленькую дочку к матери в город Пусан, а пассажиры поезда в постепенно превращаются в кровожадных зомби.

«Зоология»

Фото: «Артхаус»


Режиссер: Иван И. Твердовский, в ролях: Наталья Павленкова, Дмитрий Грошев

Фильм-притча о том, как тяжело жить, если ты не похож на других. Главная героиня, женщина средних лет, просыпается однажды и обнаруживает, что у нее вырос длинный хвост. Она идет к врачу, и этот визит в корне меняет ее судьбу.

«Эластико»

Фото: «Наше Кино»


Режиссер: Михаил Расходников, в ролях: Дмитрий Власкин, Ирина Антоненко

Новый фильм молодого режиссера, снимающего жесткое независимое кино. Главный герой Матвей — парень из провинции, талантливый футболист. Помимо футбола, он занимается еще и криминальными делами — такова обстановка в городке, где он живет. В конце концов спортсмен встает перед непростым выбором...

«Другой мир. Войны крови»

Фото: WDSSPR Sony

Режиссер: Анна Ферстер, ролях: Кейт Бекинсейл, Тео Джеймс

Очередная часть долгоиграющей франшизы о вампирше-киллере. Селена из клана вампиров вступает в последнюю и решительную битву с оборотнями. Но соплеменники Селены оказываются предателями, и героине приходится выдержать жесткую проверку на прочность.

Brainstorm​​​​​​​

Фото: Антон Кузнецов


Московским шоу главная прибалтийская группа открывает тур по России и СНГ, который продлится до конца весны 2017-го. В прошлом году латышские артисты успешно презентовали в российской столице новый альбом 7 Steps Of Fresh Air. Русскоязычные песни с него звучали на всех летних фестивалях, в том числе на «Нашествии», где группа выступила в качестве хедлайнера. На этот раз Brainstorm к уже известному материалу обещает добавить новый, а фанаты готовят своим любимцам сюрприз в виде красочного флешмоба.

25 ноября, Stadium Live, 20.00

Лара Фабиан

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

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Концерт канадской исполнительницы с итало-бельгийскими корнями предназначен поклонникам качественной поп-музыки. В программе — композиции, написанные самой Ларой и произведения известных композиторов. В том числе, Игоря Крутого, с которым певица записала альбом. Ну а кульминацией концерта, бесспорно, станет гимн влюбленных — авторская композиция Фабиан Je t'aime

27 ноября, Крокус Сити Холл, 19.00

«Артист»

Фото: «Вольга»


Показ знаменитого французского фильма «Артист» Мишеля Хазанавичюса. Объяснение в любви к «Фабрике грез» и к кино — старому и новому — оживет в исполнении Московского академического симфонического оркестра Павла Когана. За пульт встанет маэстро Эрнст Ван Тиля. Композитор фильма, лауреат «Золотого Глобуса» и «Оскара» Людовика Бурса лично исполнит все сольные партии на рояле.

26, 27 ноября. Большой зал консерватории. 20.00

«Август. Графство Осейдж»

Фото: mayakovsky.ru

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Загадочное исчезновение главы семьи заставило вернуться в родительский дом трех его взрослых дочерей. Но вместо того чтобы искать отца и помогать больной раком матери, они принимаются выяснять отношения. Скелеты из шкафов так и сыплются. Однако развод, инцест, наркомания и прочие «удовольствия» — лишь детали общей для героинь картины жизни: все они — женщины на грани нервного срыва.

25 ноября, 19.00, Московский Академический театр им. Вл. Маяковского

«Вчера наступило внезапно, Винни-Пух, или Прощай, «Битлз»!»

Фото: okolo.ru


Режиссер Юрий Погребничко поставил новую историю Винни-Пуха и его друзей. Кристофер Робин заметно постарел, ослик Иа-Иа хандрит — никак не сыскать ему свой хвост. А у Пятачка всё так же светло на душе, потому что рядом есть верный друг…

26 ноября, 19.00; ОКОЛО дома Станиславского, La stalla

«Будденброки»

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

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Режиссер Миндаугас Карбаускис перевел живописную прозу Томаса Манна в элегантную сценическую графику — пространство большой сцены РАМТа очерчено тремя линиями старых балок, лишь намекающими на дом. Оттого пространство получилось необжитым: здесь все лишь делают вид, что домашний очаг греет, стены надежны, а вера крепка...

26 ноября, 19.00, Российский Академический Молодежный театр 

«Скамейка»

Фото: m-g-t.ru/Светлана Селезнева


Майским вечером в парке на скамейке встретились Он и Она. Слово за словом, фраза за фразой — и вот уже закручивается психологический триллер, в котором смешались правда и ложь, любовь и ненависть. За один вечер мужчине и женщине предстоит прожить целую жизнь. 

27 ноября, 19.00, Московский Губернский театр, Малая сцена 

«С любимыми не расставайтесь»

Фотография: Елена Лапина/moscowtyz.ru

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На фоне приятного глазу ландшафта принимают фотогеничные позы невесты в белых платьях. Но остановить прекрасное мгновение не удается ни одной из них. Режиссер Генриетта Яновская в спектакле по пьесе Александра Володина «С любимыми не расставайтесь» пытается выяснить, что послужило первым шагом к разводу в разных, но одинаково несчастливых семьях.

27 ноября, 19.00, Московский ТЮЗ

«Свидетельства»

Фото: галереяThaddaeus Ropac


«Гараж» выставляет «Свидетельства», объединяющие трех художников из, казалось бы, не соприкасавшихся друг с другом эпох: испанского живописца Франциско Гойю, советского режиссера Сергея Эйзенштейна и современного американского художника Роберта Лонго. Последний, к слову, стал сокуратором выставки. Посетителей ждут более 50 офортов Гойи, 40 ранее не выставлявшихся рисунков Эйзенштейна и три десятка масштабных работ Лонго, созданных им за последние пять лет.

До 5 февраля 2017, Музей современного искусства «Гараж»

«Абстракции и образы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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В экспозицию, посвященную исследованиям Герхарда Рихтера в области абстракции, вошли его ключевые работы периода 1973–2016 годов, в том числе такие знаковые вещи, как Gray (1973), Aladin (1999), Haggadah (2006) и коллекция «Абстрактной живописи» (2016). Центр выставки — инсталляция «Биркенау» (2014): серия из четырех широкоформатных абстрактных полотен, написанных под впечатлением от фотографий, снятых узником концентрационного лагеря в августе 1944 года.

До 5 февраля 2017, Еврейский музей и Центр толерантности 

Leporello. Drama of Fine Arts (18+)

Более 40 работ художника Анатолия Чечика объединены новым жанром — «драма в живописи». Работы Пикассо, Климта, Гогена, Буше, Модильяни, Серова и других получают развитие: зрители попадают в мастерскую живописцев в момент создания знаменитых  полотен. Также представлены оригинальные картины Анатолия Чечика последних лет и видеоработы, созданные в жанре флештеатр.

До 4 декабря, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина 

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Культурный уикенд: выбор «Известий»

Культурный уикенд: выбор «Известий»Куда пойти и что посмотреть в выходные

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