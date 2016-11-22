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Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам

Российские пенсионеры получат по 5 тыс. рублей в январе 2017 года

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Кряжев

Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тыс. рублей в январе будущего года.

Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, предложенный правительством РФ закон о единовременной выплате был принят Госдумой 11 ноября. Выплаты будут распространяться на все социальные группы, постоянно проживающие на территории России, включая работающих пенсионеров.

Первоначальный проект не включал военных пенсионеров и лиц, приравненных к этой категории, однако президент предложил внести поправки, включающие в список бывших военнослужащих.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам

Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерамРоссийские пенсионеры получат по 5 тыс. рублей в январе 2017 года

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