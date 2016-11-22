Школьные автобусы на Урале столкнулись из-за плохой уборки дорог

Плохая уборка дорог стала причиной столкновения двух школьных автобусов в Свердловской области. К такому выводу пришла прокуратура.

Авария произошла 9 ноября в селе Сипавском. На нерегулируемом перекрестке столкнулись два школьных автобуса ПАЗ. В одном из них находился только водитель, в другом — 20 школьников и двое взрослых. Семерым детям понадобилась медицинская помощь, четверо были госпитализированы, напоминает ТагилСити.Ру.

Прокуратура, которая проводила проверку, выяснила, что причиной ДТП мог стать снежный накат на дороге, а также зауженная снежными отвалами проезжая часть. В отношении главы администрации села, а также директора ООО «Уралдорстрой» возбуждены административные дела о нарушениях безопасности при содержании дорог.