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В РФ впервые появится реестр виноградников

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «О ведении реестра виноградных насаждений». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что в четырехмесячный срок с момента вступления документа в силу Министерство сельского хозяйства должно утвердить «административный регламент предоставления государственной услуги поведению реестра виноградных насаждений». Постановление вступит в силу с 1 января следующего года.

Минсельхоз разрабатывал документ с февраля 2015 года по поручению вице-премьера Александра Хлопонина.

Сейчас в России невозможно внедрить систему вин защищенного географического указания (ЗГУ) именно из-за отсутствия реестра виноградников.

Аналогичная система апелласьонов, когда вино оказывается «прикрепленным» к винограднику, на котором оно было сделано, существует в Европе.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В РФ впервые появится реестр виноградников

В РФ впервые появится реестр виноградниковСоответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

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