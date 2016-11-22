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Песков рассказал о новогоднем корпоративе в Кремле

Представитель администрации президента заявил, что организация праздника является личным делом каждого сотрудника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Организация новогоднего корпоратива является личным делом каждого сотрудника администрации президента России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Мне неизвестно о каких-то новогодних корпоративах, которые планируются в администрации, мини-коллективы сами самостоятельно организовывают какие-то новогодние вечера», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что организация таких вечеров является личным делом каждого сотрудник, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2016 году в Государственной думе не будут организовывать новогодний корпоратив. По словам источников в нижней палате парламента, такое решение было принято председателем ГД Вячеславом Володиным.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Песков рассказал о новогоднем корпоративе в Кремле

Песков рассказал о новогоднем корпоративе в КремлеПредставитель администрации президента заявил, что организация праздника является личным делом каждого сотрудника

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