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Мутко озвучил стоимость прав на трансляции домашнего ЧМ-2018 для РФ

Вице-премьер отметил, что считает цену завышенной

Россия пока не приобрела права на трансляции домашнего ЧМ-2018 по футболу. Об этом заявил вице-премьер, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики, Виталий Мутко на встрече с журналистами во вторник.

«ФИФА будет делать тендер. Пока Россия не приобрела права на трансляции ЧМ по футболу, хотя есть пул компаний. «Первый», ВГТРК и «Матч ТВ» хотят приобрести. Цена, на наш взгляд, завышена, очень сложно будет хотя бы в ноль выйти», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Вице-премьер отметил, что ранее права стоили $32 млн, тогда как сейчас их стоимость составляет $100 млн.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Мутко озвучил стоимость прав на трансляции домашнего ЧМ-2018 для РФ

Вице-премьер отметил, что считает цену завышенной

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