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Воронежские депутаты хотят запретить продажу «вейпов» подросткам

Законопроект будут обсуждать в Госдуме

Инициатива об ограничении оборота электронных сигарет обсуждалась на круглом столе «Электронные сигареты — угроза молодежи Воронежской области». В нем участвовали депутаты облдумы и Госдумы, а также представители политических партий, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

По словам депутата Госдумы Бориса Чернышова, сегодня нет норм по продаже и использованию электронных сигарет. В свою очередь, глава фракции ЛДПР Александр Овсянников добавил, что в России не запрещено «дымить» паром даже в образовательных учреждениях. Между тем, по словам участников круглого стола, заявленные производителями нормы содержания веществ не соответствуют реальным.

По мнению авторов законопроекта, за продажу электронных сигарет подросткам необходимо ввести штрафы, а также четко прописать места использования таких сигарет.

Предложения будут переданы в Госдуму для обсуждения. В случае одобрения они будут реализованы на федеральном уровне.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Воронежские депутаты хотят запретить продажу «вейпов» подросткам

Законопроект будут обсуждать в Госдуме

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