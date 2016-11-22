Воронежские депутаты хотят запретить продажу «вейпов» подросткам

Инициатива об ограничении оборота электронных сигарет обсуждалась на круглом столе «Электронные сигареты — угроза молодежи Воронежской области». В нем участвовали депутаты облдумы и Госдумы, а также представители политических партий, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

По словам депутата Госдумы Бориса Чернышова, сегодня нет норм по продаже и использованию электронных сигарет. В свою очередь, глава фракции ЛДПР Александр Овсянников добавил, что в России не запрещено «дымить» паром даже в образовательных учреждениях. Между тем, по словам участников круглого стола, заявленные производителями нормы содержания веществ не соответствуют реальным.

По мнению авторов законопроекта, за продажу электронных сигарет подросткам необходимо ввести штрафы, а также четко прописать места использования таких сигарет.

Предложения будут переданы в Госдуму для обсуждения. В случае одобрения они будут реализованы на федеральном уровне.