Мемориальный музей появится в московской квартире Булгакова

Мемориальный музей Михаила Булгакова откроется в квартире писателя в Москве, где с 1927 по 1934 год он проживал со своей семьей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

В трехкомнатной квартире, расположенной по адресу: улица Большая Пироговская, дом 35 А, строение 1, Михаил Булгаков написал такие произведения, как «Бег», «Кабала святош», а также «Мастер и Маргарита».

Здание дома, где расположена квартира Булгакова, нуждается в серьезной реставрации. Бывший дом писателя значится как объект культурного наследия.



Представитель ведомства пояснил, что в настоящее время объявлен конкурс на лучший проект реставрации помещения. Победителям конкурса будет предложено также разработать проект общих реставрационных работ, чтобы в будущем можно было использовать и остальные помещения квартиры, пишет «Русская планета».