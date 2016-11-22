Путин обсудит с кабмином реализацию посланий Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин проведет совещание с кабинетом министров, на котором будет обсуждаться реализация посланий президента Федеральному собранию 2014 и 2015 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоится очередное совещание Владимира Путина с членами правительства Российской Федерации. На встрече продолжится обсуждение итогов реализации посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2014–2015 годов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

Отмечается, что на совещании с докладами выступят члены экономического блока правительства. Также сообщается, что в ходе совещания будет затронут ряд актуальных текущих тем.

Напомним, ранее во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 декабря. Представитель Кремля также заявил, что пресс-конференция главы государства состоится во второй половине декабря.