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Путин: работа ОНФ сэкономила 227 млрд рублей бюджетных средств

Президент РФ отметил, что это серьезная цифра для государства

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в результате деятельности «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) программы развития и финансовые расходы России на различных уровнях скорректированы на 227 млрд рублей.

«Это очень серьезная цифра даже для бюджета всей страны», — отметил Путин, выступая на итоговом «Форуме действий» ОНФ в Москве.

Глава государства обратил внимание на то, что в деятельности ОНФ активно участвуют десятки тыс. человек по всей России.

«ОНФ проводит работу, связанную с качеством дорог», — сказал президент, отметив, что важно не только содержание — строительство, ремонт, но и затраченные денежные средства.

«Здесь проделана серьезная работа», — констатировал он.

Президент также высказал пожелание, чтобы ОНФ поработал на экологическом направлении в 2017 году.

«Важное место — тема экологии. Я очень рассчитываю, что мы поработаем с вами по этому направлению», — подчеркнул Путин.

Напомним, глава государства подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Путин: работа ОНФ сэкономила 227 млрд рублей бюджетных средств

Президент РФ отметил, что это серьезная цифра для государства

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