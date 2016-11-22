Путин: работа ОНФ сэкономила 227 млрд рублей бюджетных средств

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в результате деятельности «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) программы развития и финансовые расходы России на различных уровнях скорректированы на 227 млрд рублей.



«Это очень серьезная цифра даже для бюджета всей страны», — отметил Путин, выступая на итоговом «Форуме действий» ОНФ в Москве.



Глава государства обратил внимание на то, что в деятельности ОНФ активно участвуют десятки тыс. человек по всей России.



«ОНФ проводит работу, связанную с качеством дорог», — сказал президент, отметив, что важно не только содержание — строительство, ремонт, но и затраченные денежные средства.



«Здесь проделана серьезная работа», — констатировал он.



Президент также высказал пожелание, чтобы ОНФ поработал на экологическом направлении в 2017 году.



«Важное место — тема экологии. Я очень рассчитываю, что мы поработаем с вами по этому направлению», — подчеркнул Путин.



Напомним, глава государства подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.