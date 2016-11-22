Селихов официально перешел в «Спартак»

22-летний голкипер «Амкара» подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Голкипер пермского «Амкара» Александр Селихов переходит в московский «Спартак».
Как сообщает пресс-служба красно-белых, 22-летний вратарь молодежной сборной России подписал долгосрочный контракт со столичным клубом.
Он вступает в силу с 6 декабря 2016 года, до этого времени Селихов остается игроком «Амкара».
В свою очередь пресс-служба пермского клуба уточнила, что контракт голкипера рассчитан на 4,5 года.
Президент «Амкара» Геннадий Шилов объяснил продажу голкипера тем, что команде надо на что-то жить.
«Была ли возможность его сохранить? Клубу надо на что-то жить. Что касается суммы трансфера, ее мы не называем», — цитирует слова Шилова агентство ТАСС.
Ранее газета «Известия» писала, что предметный интерес к Александру Селихову проявлял не только московский «Спартак», но и питерский «Зенит».
Напомним, Александр Селихов выступает в составе пермского «Амкара» с 2014 года. В 2016 году голкипер провел все 14 матчей в РФПЛ, пропустил 10 мячей, при этом смог отыграть 8 «сухих» матчей.
Стоит отметить, что в свое время Селихов успел побывать в детских школах и «Спартака», и «Зенита». Однако красно-белые не увидели в юном вратаре перспективы, а из академии сине-бело-голубых футболист вылетел из-за дисциплинарных проступков.
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