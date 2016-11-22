Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Селихов официально перешел в «Спартак»

22-летний голкипер «Амкара» подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Голкипер пермского «Амкара» Александр Селихов переходит в московский «Спартак».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, 22-летний вратарь молодежной сборной России подписал долгосрочный контракт со столичным клубом.

Он вступает в силу с 6 декабря 2016 года, до этого времени Селихов остается игроком «Амкара».

В свою очередь пресс-служба пермского клуба уточнила, что контракт голкипера рассчитан на 4,5 года.

Президент «Амкара» Геннадий Шилов объяснил продажу голкипера тем, что команде надо на что-то жить.

«Была ли возможность его сохранить? Клубу надо на что-то жить. Что касается суммы трансфера, ее мы не называем», — цитирует слова Шилова агентство ТАСС.

Ранее газета «Известия» писала, что предметный интерес к Александру Селихову проявлял не только московский «Спартак», но и питерский «Зенит».

Напомним, Александр Селихов выступает в составе пермского «Амкара» с 2014 года. В 2016 году голкипер провел все 14 матчей в РФПЛ, пропустил 10 мячей, при этом смог отыграть 8 «сухих» матчей.

Стоит отметить, что в свое время Селихов успел побывать в детских школах и «Спартака», и «Зенита». Однако красно-белые не увидели в юном вратаре перспективы, а из академии сине-бело-голубых футболист вылетел из-за дисциплинарных проступков.

Читайте также:

Сергей Шавло: «В «Спартаке» Селихова ждет жесткая конкуренция»

«Спартак» и «Зенит» возобновляют борьбу за Александра Селихова

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Селихов официально перешел в «Спартак»

Селихов официально перешел в «Спартак» 22-летний голкипер «Амкара» подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке