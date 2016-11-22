Селихов официально перешел в «Спартак»

Голкипер пермского «Амкара» Александр Селихов переходит в московский «Спартак».



Как сообщает пресс-служба красно-белых, 22-летний вратарь молодежной сборной России подписал долгосрочный контракт со столичным клубом.

Он вступает в силу с 6 декабря 2016 года, до этого времени Селихов остается игроком «Амкара».



В свою очередь пресс-служба пермского клуба уточнила, что контракт голкипера рассчитан на 4,5 года.

Президент «Амкара» Геннадий Шилов объяснил продажу голкипера тем, что команде надо на что-то жить.



«Была ли возможность его сохранить? Клубу надо на что-то жить. Что касается суммы трансфера, ее мы не называем», — цитирует слова Шилова агентство ТАСС.



Ранее газета «Известия» писала, что предметный интерес к Александру Селихову проявлял не только московский «Спартак», но и питерский «Зенит».



Напомним, Александр Селихов выступает в составе пермского «Амкара» с 2014 года. В 2016 году голкипер провел все 14 матчей в РФПЛ, пропустил 10 мячей, при этом смог отыграть 8 «сухих» матчей.



Стоит отметить, что в свое время Селихов успел побывать в детских школах и «Спартака», и «Зенита». Однако красно-белые не увидели в юном вратаре перспективы, а из академии сине-бело-голубых футболист вылетел из-за дисциплинарных проступков.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

