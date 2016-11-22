В ДТП с автобусом и маршруткой в Челябинске пострадали семь человек

Дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса и маршрутном такси произошло в Челябинске. В результате происшествия пострадало семь человек, их госпитализировали в городские больницы Челябинска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным ИА «Урал-пресс-информ», авария произошла на Привокзальной площади. Пассажирский автобус следовал без пассажиров на стоянку. В маршрутном такси в момент аварии находились семь пассажиров и водитель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится административное расследование.