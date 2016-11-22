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Премьера фильма «Барри» о юности Барака Обамы состоится 16 декабря

Рейтинг ожидания картины бьет все мыслимые рекорды

Премьера фильма «Барри» о юности 44-го президента США Барака Обамы состоится 16 декабря. В картине компании Netflix зрители увидят будущего политика во времена его студенчества в Колумбийском университете.

Режиссером фильма стал Викрам Ганди, снявший такие фильмы, как «Бэтмен против Супермена: Назаре справедливости», «Вайс» и «Кумаре».

Роль молодого Обамы исполняет актер Девон Торрелл. В фильме будущий президент США участвует в студенческих тусовках, танцах и даже целуется с таинственной незнакомкой, пишут «Дни.Ру».  

Трейлер картины готовит зрителя к тому, что новое творение режиссера станет сенсацией. Рейтинг ожидания фильма «Барри» бьет все мыслимые рекорды.

Киноленты, посвященные жизни ведущих мировых политиков, пользуются успехом, так как режиссеры показывают человеческую сущность «властителей мира».

В начале 2016 года вышла драма Ричарда Танна «Саутсайд с тобой», рассказывающая о знакомстве Барака Обамы с его будущей супругой Мишель.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Премьера фильма «Барри» о юности Барака Обамы состоится 16 декабря

Рейтинг ожидания картины бьет все мыслимые рекорды

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