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YouTube бесплатно покажет фильмы Бодрова, Учителя и Звягинцева

С 28 ноября по 4 декабря ленты режиссеров на видеохостинге будут в свободном доступе

С 28 ноября по 4 декабря фильмы режиссеров Сергея Бодрова, Алексея Учителя и Андрея Звягинцева можно будет бесплатно посмотреть на YouTube.

Об этом журналистам сообщили в компании Google, владеющей видеохостингом.

«В рамках Года российского кино при поддержке Министерства культуры с 28 ноября по 4 декабря на YouTube пройдет Неделя российского кино. Более 200 отечественных фильмов будут доступны интернет-пользователям в высоком качестве и совершенно бесплатно», — заявили в Google, передает «РИА Новости».

Также бесплатно можно будет посмотреть и хиты современного российского кинопроката: фильм «Супербобровы», трилогию «Елки», картину «Легенда № 17» и номинированный на «Оскар» «Левиафан».

«Наша главная задача — привлечь зрителя, заинтересовать его российским кино, и, конечно, такая авторитетная площадка, как YouTube с многомиллиардной аудиторией, оказывает нам в этом большую помощь. На видеосервисе уже выложены многие российские и советские фильмы, а теперь их станет еще больше. Важно, что мы можем продвигать отечественное кино не только в России, но и в мире, даем возможность для всех, кто изучает русский язык, увидеть наши новые картины, увидеть, чем сейчас живет наша страна», — заявил ранее министр культуры Владимир Мединский, чьи слова приводятся в сообщении Google.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

YouTube бесплатно покажет фильмы Бодрова, Учителя и Звягинцева

С 28 ноября по 4 декабря ленты режиссеров на видеохостинге будут в свободном доступе

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