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Ярославский Роспотребнадзор запретил обрабатывать тротуары солью

Это противоречит решению, ранее принятому мэрией города

Роспотребнадзор Ярославской области выпустил запрет на обработку поваренной солью тротуаров населенных пунктов. Как говорится в распоряжении ведомства, текстом которого располагает ИА «Ярновости», для противогололедной обработки должны быть использованы реагенты, выданные Роспотребнадзором и имеющие свидетельства о госрегистрации.

Отметим, что это идет в разрез с решением мэрии Ярославля запретить использовать песок на тротуарах города. Там назвали соль более эффективным материалом.

Между тем, как напоминает агентство, жители Ярославля уже ощутили «эффективность» соли после того, как город превратился в сплошной каток. По этой причине было принято разрешить песок, но «светлый» и «мелкий», оставив использование соли в приоритете.

Агентство отмечает, что мраморная крошка тоже используется как противогололедное средство, но только в центре города.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Ярославский Роспотребнадзор запретил обрабатывать тротуары солью

Это противоречит решению, ранее принятому мэрией города

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