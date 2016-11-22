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Трамп планирует остаться у власти два срока подряд

Избранный президент США сообщил, что сегодня в его резиденции пройдут встречи по подбору людей, которые будут руководить правительством в течение восьми лет

Избранный президент США Дональд Трамп предполагает, что сформированная им администрация будет находится у власти в течении двух президентских сроков.

Об этом республиканец написал в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня в башне Трампа пройдут важные встречи, встречи, касающееся подбора людей, которые будут руководить нашим правительством в предстоящие восемь лет», — сообщает Дональд Трамп.

Отмечается, что срок полномочий избранного президента США составляет четыре года, но кандидат на должность главы государства также может быть переизбран на второй срок.

В течении последних дней Дональд Трамп проводил встречи с политическими и общественными деятелями и предпринимателями в своей резиденции. По мнению экспертов, в новой администрации пост госсекретаря может занять бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, а главой Минобороны США будет назначен отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттис.

Ранее избранный президент США представил план своих первых задач на посту главы государства. Он предполагает приостановить участие Вашингтона в Транстихоокеанском партнерстве и инициировать расследования по визовым нарушениям мигрантов. Кроме того, республиканец заострил внимание на защите страны от кибератак.

Напомним, профессор Алан Лихтман, верно предсказывавший исход президентских выборов в США с 1984 года, заявил, что Дональда Трампа может ожидать импичмент.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Трамп планирует остаться у власти два срока подряд

Избранный президент США сообщил, что сегодня в его резиденции пройдут встречи по подбору людей, которые будут руководить правительством в течение восьми лет

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