Эвакуатор с машиной на борту загорелся в Петербурге

Эвакуатор с находящимся на нем автомобилем загорелся на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ИА «Невские новости», инцидент произошел в полдень на перекрестке площади Собчака и 28-й линии Васильевского острова.

Хозяйка автомобиля оставила иномарку в зоне пешеходного перехода и ненадолго отлучилась в больницу. Возгорание произошло в тот момент, когда автомобиль полностью практически погрузили на платформу эвакуатора.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание неисправной проводки в лебедке эвакуатора. На место пожара прибыли спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание за 10 минут.