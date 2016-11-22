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Эвакуатор с машиной на борту загорелся в Петербурге

Пожар произошел на Васильевском острове

Эвакуатор с находящимся на нем автомобилем загорелся на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ИА «Невские новости», инцидент произошел в полдень на перекрестке площади Собчака и 28-й линии Васильевского острова.

Хозяйка автомобиля оставила иномарку в зоне пешеходного перехода и ненадолго отлучилась в больницу. Возгорание произошло в тот момент, когда автомобиль полностью практически погрузили на платформу эвакуатора.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание неисправной проводки в лебедке эвакуатора. На место пожара прибыли спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание за 10 минут.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Эвакуатор с машиной на борту загорелся в Петербурге

Пожар произошел на Васильевском острове

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