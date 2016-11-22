Президент РФ Владимир Путин выразил убежденность в том, что создание компании «Рoснaнo» было необходимо, поскольку за ней будущее экономики России.



«Считалось, что это одно из ключевых направлений будущего нашей экономики. Собственно говоря, я до сих пор так считаю», — сказал Путин, отметив, что на эту программу были направлены значительные средства.



Он рассказал, что деньги от продажи активов ЮКОСа были частично направлены на создание «Рoснaнo».

Напомним, госкорпорация «Рoснaнo» была создана в 2007 году. В 2011-м в рамках инициативы по ликвидации госкорпорации, которую реализовывало Минэкономразвития, состоялась реорганизация «Рoснaнo», в результате чего компания стала открытым акционерным обществом. На данный момент 100% компании принадлежит государству.



Она реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая сoинвестopoм в нанoтехнологичеcкиx проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом, создающих новые производства на территории РФ.