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Путин: создание «Роснано» было необходимым

Глава российского государства считает, что нанотехнологии — будущее российской экономики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Президент РФ Владимир Путин выразил убежденность в том, что создание компании «Рoснaнo» было необходимо, поскольку за ней будущее экономики России.

«Считалось, что это одно из ключевых направлений будущего нашей экономики. Собственно говоря, я до сих пор так считаю», — сказал Путин, отметив, что на эту программу были направлены значительные средства.

Он рассказал, что деньги от продажи активов ЮКОСа были частично направлены на создание «Рoснaнo».

Напомним, госкорпорация «Рoснaнo» была создана в 2007 году. В 2011-м в рамках инициативы по ликвидации госкорпорации, которую реализовывало Минэкономразвития, состоялась реорганизация «Рoснaнo», в результате чего компания стала открытым акционерным обществом. На данный момент 100% компании принадлежит государству. 

Она реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая сoинвестopoм в нанoтехнологичеcкиx проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом, создающих новые производства на территории РФ.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Путин: создание «Роснано» было необходимым

Путин: создание «Роснано» было необходимымГлава российского государства считает, что нанотехнологии — будущее российской экономики

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