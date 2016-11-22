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В Липецке откроют памятник Герою России Олегу Пешкову

Он погиб во время боевого задания в Сирии

Два гранитных крыла, объединенные звездой, будут установлены на могиле Героя России Олега Пешкова. Авторы монумента отмечают некоторые проблемы с его установкой, однако обещают закончить работы в срок. 

«Это индивидуальный проект, из-за кратчайших сроков возникли определенные сложности. Дело в том, что памятник из гранита, а работать с этим материалом можно при температуре не ниже 15–18 градусов. Наши специалисты совместно со специалистами авиацентра установили над могилой военную палатку, в которую тепловыми пушками нагнетали теплый воздух», — рассказал ресурсу GOROD48 начальник МБУ «Ритуальные услуги» Евгений Лепекин.

Открытие монумента приурочено к годовщине трагедии, оно состоится 24 ноября. Памятные мероприятия состоятся на Городском кладбище Липецка. Участие в них примут военные, родственники Пешкова, а также руководство области и города.

Напомним, 24 ноября 2015 года в ходе военной операции России в Сирии турецкий истребитель сбил Су-24, который пилотировал подполковник Пешков. Позже летчику посмертно было присвоено звание Героя России.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Липецке откроют памятник Герою России Олегу Пешкову

Он погиб во время боевого задания в Сирии

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