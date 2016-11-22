Путин распорядится внести городские леса в государственный кадастр

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения городских лесов в государственный кадастр и в категорию городских парков. Как отметил глава государства, это необходимо для сохранения зеленых массивов.

С таким заявлением российский лидер выступил на форуме «Общероссийского народного фронта».

«Дело в том, что эти городские леса или там поселковые леса, они до сих пор не входят в государственный кадастр, и именно это дает возможность распоряжаться ими как угодно и кому угодно», — приводит ТАСС слова Владимира Путина.

Глава государства также обратил внимание на то, что эти леса очень близко расположены к объектам инфраструктуры и там легче и дешевле всего осуществлять многоэтажное строительство.



Президент пообещал зафиксировать это решение и оформить соответствующие документы.

«Нужно вот эти городские леса внести в категорию городских парков, и тогда это позволит их более эффективно и прямо, что называется, немедленно защитить», — заключил Владимир Путин.

