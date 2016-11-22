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Утечка газа произошла на одном из заводов Самары

Инцидент находится под контролем самарской межрайонной природоохранной прокуратуры

В Самаре произошла утечка производственного газа предположительно на одном из заводов.

Как сообщает НИА «Самара», кисловатый запах чувствовался в большинстве районов города. С жалобами на неприятный запах десятки людей звонили спасателям и в скорую помощь.

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура держит инцидент на контроле, передает агентство «РИА Новости». В настоящее время в ведомстве ожидают данные от уполномоченных органов.

По данным агентства, ГУ МЧС по региону получило много жалоб от жителей Самары и Новокуйбышевска. Сотрудники МЧС выезжали в Новокуйбышевск и взяли пробы воздуха, однако вредных веществ специалисты не обнаружили.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Утечка газа произошла на одном из заводов Самары

Инцидент находится под контролем самарской межрайонной природоохранной прокуратуры

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