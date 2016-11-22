«Югра» развивает онлайн-продукты для малого и среднего бизнеса

В ближайшее время предприниматели, являющиеся клиентами банка «Югра», смогут получить необходимые им реквизиты, не посещая отделения банка. Банк развивает линейку онлайн-продуктов для малого и среднего бизнеса, и юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить необходимые реквизиты счета в течение 20 минут через сайт банка «Югра». Расчетный счет будет открыт в течение 3-х дней с момента предоставления документов в банк.

«Довольно часто решение о запуске нового бизнеса предприниматели принимают после появления конкретного заказа на свою продукцию или услуги. Благодаря возможности зарезервировать номер счета наши клиенты смогут оперативно заключать договоры, указав все необходимые реквизиты, без риска потерять потенциального клиента», - сказал Алексей Нефедов, президент банка «Югра».

Он также пообещал, что в ближайшее время банк расширит линейку продуктов, разработанных для предприятий малого и среднего бизнеса.



Номер зарезервированного счета носит информационный характер – операции по счету в этот период осуществляться не могут. Бесплатное резервирование счета в рублях будет доступно до 10 рабочих дней. В случае не предоставления документов в указанный период времени счет аннулируется.

ПАО банк «Югра» планирует увеличить приток новых клиентов из числа юридических лиц также за счет предоставления им специальных условий: бесплатного открытия счета и сниженных до 50% тарифов на первые шесть месяцев банковского обслуживания.

Кроме того, в соответствии со стратегией банка по поддержке малого и среднего бизнеса в ноябре 2016 года «Югра» установил совокупный размер всех банковских гарантий в размере не более 10 млн рублей для одной компании, участвующей в госзакупках. Решение и условия клиенты получают сразу после заполнения заявки-анкеты на сайте банка «Югра».