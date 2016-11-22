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Путин: организация контроля за здоровьем детей совершенствуется

Президент РФ подчеркнул, что многое необходимо поменять законодательно

Российский президент Владимир Путин заявил, что система организации контроля и поддержания здоровья детей в школах нуждается в усовершенствовании. Необходимые предложения будут подготовлены на законодательном уровне, сообщил глава государства на форуме ОНФ.

«У нас одно ведомство занимается здоровьем, другое — образовательным процессом. Школа обязана только помещение предоставить», — сообщил президент.

Путин подчеркнул, что необходимо сосредоточить внимание на главном — на здоровье детей. Работа в этом отношении ведется, подчеркнул Путин, однако предвосхищать решения он пока не хотел бы.

«Как это сделать, мне сейчас публично не хочется об этом говорить, потому что есть разные подходы и разные экспертные мнения. Но в конечном итоге нужно выбрать наиболее приемлемый вариант и его уже в законе... и добиться того, чтобы он исполнялся», — подчеркнул Путин.

Глава государства также согласился с тем, что «вопрос здоровья детей школьного возраста становится всё острее». По мнению главы государства, на это есть множество причин, в том числе состояние экологии, повышенные нагрузки в школах и уменьшение числа часов занятий физкультурой.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Путин: организация контроля за здоровьем детей совершенствуется

Президент РФ подчеркнул, что многое необходимо поменять законодательно

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