Путин: контрсанкции будем тянуть как можно дольше

Президент РФ Владимир Путин заявил, что понимает отечественных предпринимателей, которым антироссийские санкции пошли на пользу, отметив, что ответные меры в России постараются «тянуть как можно дольше».

Об этом глава государства сказал в ходе «Форума действий» ОНФ.

Президент отметил, что российский потребитель заинтересован в том, чтобы получать товары хорошего качества по наименьшей цене, и поэтому нужно создавать конкурентные условия.

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в том числе из ЕС.

Экономические санкции ЕС против Москвы истекают в конце января 2017 года.

