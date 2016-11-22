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Путин: контрсанкции будем тянуть как можно дольше

Президент РФ отметил, что понимает отечественных предпринимателей, которым введенные в отношении России санкции пошли на пользу

Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что понимает отечественных предпринимателей, которым антироссийские санкции пошли на пользу, отметив, что ответные меры в России постараются «тянуть как можно дольше».

Об этом глава государства сказал в ходе «Форума действий» ОНФ.

Президент отметил, что российский потребитель заинтересован в том, чтобы получать товары хорошего качества по наименьшей цене, и поэтому нужно создавать конкурентные условия.

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в том числе из ЕС. 

Экономические санкции ЕС против Москвы истекают в конце января 2017 года.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Путин: контрсанкции будем тянуть как можно дольше

Путин: контрсанкции будем тянуть как можно дольшеПрезидент РФ отметил, что понимает отечественных предпринимателей, которым введенные в отношении России санкции пошли на пользу

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