В Кимрах Тверской области эвакуировали чиновников

Сотрудники городской и районных администраций были эвакуированы в городе Кимры Тверской области. В общей сложности из здания были выведены 100 человек.



Как сообщает ИА «Твериград», на дверной ручке была обнаружена подозрительная сумки, в которой лежала коробка с мигающей красной лампочкой. На место прибыли кинолог с собакой, МЧС и полиция. Территория была оцеплена, а ближайшая к зданию улица перекрыта.

Видео происходящего выложили в Сеть очевидцы:

Позже выяснилось, что в Кимрах проводились антитеррористические учения, угроза взрыва в местной администрации оказалась учебной.