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В Кимрах Тверской области эвакуировали чиновников

Спецслужбы проверяли подозрительный предмет, обнаруженный в здании местной администрации

Сотрудники городской и районных администраций были эвакуированы в городе Кимры Тверской области.  В общей сложности из здания были выведены 100 человек.

Как сообщает ИА «Твериград», на дверной ручке была обнаружена подозрительная сумки, в которой лежала коробка с мигающей красной лампочкой. На место прибыли кинолог с собакой, МЧС и полиция. Территория была оцеплена, а ближайшая к зданию улица перекрыта.

Видео происходящего выложили в Сеть очевидцы:

Позже выяснилось, что в Кимрах проводились антитеррористические учения, угроза взрыва в местной администрации оказалась учебной.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Кимрах Тверской области эвакуировали чиновников

Спецслужбы проверяли подозрительный предмет, обнаруженный в здании местной администрации

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