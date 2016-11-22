Француз получил в наследство дом и нашел в нем 100 кг золота

В Нормандии мужчина обнаружил 100 кг золота в доме, который получил в наследство от скончавшегося родственника.

Изначально француз воспринял известие о доме, перешедшем к нему по наследству, без особого интереса. Он вызвал для оценки и продажи имущества аукциониста.

Но в ходе разборки и вывоза мебели в доме были обнаружены многочисленные тайники с золотом. В итоге мужчина получил не только ветхий дом, но и два золотых слитка весом 12 кг, семь брусков золота по килограмму каждый и более 5 тыс. золотых монет. Находка была оценена примерно в €3,5 млн, сообщает «РИА Новости».

Также известно, что покойный родственник внезапно разбогатевшего француза покупал золото законным способом на протяжении 50–60 лет. Все соответствующие сертификаты бывший владелец сохранил.