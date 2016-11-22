В Сети появилось видео возведения стадиона «Самара-Арена»

Компания «Спорт-Инжиниринг», занимающаяся строительством стадионов к ЧМ-2018, опубликовала на своих страницах в социальных сетях видеозапись с возведением стадиона «Самара-Арена».

«Сейчас здесь продолжаются работы по устройству монолитных железобетонных конструкций, по кладке стен и перегородок, идет монтаж пирамидальных опор, кровельных консолей, инженерных сетей и витражей», — цитирует сообщение компании «ВолгаНьюс.рф».

Сдача стадиона «Самара-Арена» в эксплуатацию запланирована на декабрь 2017 года. Будущий стадион рассчитан на 45 тыс. зрительских мест. Общая площадь постройки составляет 153,2 тыс. кв. м.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.