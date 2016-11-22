Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Сети появилось видео возведения стадиона «Самара-Арена»

Ролик предоставила пресс-служба правительства Самарской области

Компания «Спорт-Инжиниринг», занимающаяся строительством стадионов к ЧМ-2018, опубликовала на своих страницах в социальных сетях видеозапись с возведением стадиона «Самара-Арена».

«Сейчас здесь продолжаются работы по устройству монолитных железобетонных конструкций, по кладке стен и перегородок, идет монтаж пирамидальных опор, кровельных консолей, инженерных сетей и витражей», — цитирует сообщение компании «ВолгаНьюс.рф».

Сдача стадиона «Самара-Арена» в эксплуатацию запланирована на декабрь 2017 года. Будущий стадион рассчитан на 45 тыс. зрительских мест. Общая площадь постройки составляет 153,2 тыс. кв. м.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Сети появилось видео возведения стадиона «Самара-Арена»

Ролик предоставила пресс-служба правительства Самарской области

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке