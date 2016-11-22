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В Брянске оставленный на платной стоянке автомобиль попал в ДТП

Охраннику, который решил прокатиться на чужой машине, грозит до пяти лет лишения свободы

В Брянске оставленный на платной стоянке автомобиль попал в ДТП. Охраннику, который решил прокатиться на чужой машине, грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию Брянска обратился 56-летний горожанин, который сообщил, что его «пятерка», находившаяся на платной стоянке уже несколько месяцев, попала в аварию. Мужчина пояснил, что когда зашел проверить машину, то обнаружил на ней вмятины и механические повреждения.

Полицейские выяснили, что машину со стоянки угонял ранее судимый 32-летний охранник автостоянки. На допросе он признался, что прокатился на машине и на одной из городских улиц попал в аварию. После чего вернул на место поврежденный автомобиль, пишет NASHBRYANSK.RU.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Брянске оставленный на платной стоянке автомобиль попал в ДТП

Охраннику, который решил прокатиться на чужой машине, грозит до пяти лет лишения свободы

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