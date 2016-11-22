Друзья и коллеги вспомнили о Евгении Лазареве

Несколько месяцев назад Евгений Лазарев вернулся из Лос-Анджелеса в Москву. С конца 1990-х актер жил и работал в Голливуде. Помимо съемок в кино, он занимался преподаванием актерского мастерства в Школе киноискусства Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. У Евгения Николаевича было больное сердце. Лечиться он решил в Москве, поэтому и вернулся на родину. Сын актера, Николай Лазарев, определил отца в кардиологию госпиталя Вишневского. Но спасти артиста врачам не удалось — 18 ноября в 9 часов утра Евгений Николаевич скончался.

Евгений Лазарев родился 31 марта 1937 года в Минске. Его детство выпало на тяжелые военные годы. Несмотря на сложности послевоенного времени, свое будущее Евгений видел только на сцене. В 18 лет он отправился учиться в Москву. Актерское дарование Лазарева разглядели в Школе-студии МХАТ и зачислили его на курс народного артиста СССР Виктора Яковлевича Станицына. Это был один из самых звездных наборов Школы-студии.

— У нас был очень талантливый, дружный, потрясающий курс, — вспоминает актриса Театра п/р Олега Табакова Наталья Журавлева. — Слава Невинный, Альберт Филозов, Саша Лазарев, Володя Кашпур, Толя Ромашин, Татьяна Лаврова, Лена Миллиоти, Юра Гребенщиков, Алла Покровская, Галя Морачева. Преподавали нам Евгения Морез и Софья Пилявская. Они нас безумно любили, но при этом держали на дистанции. Чтобы мы знали: они у нас чудо, а мы у них учимся. Ох, у нас мальчишек как косой выкосило. Только Гена Фролов и остался. Нам ведь уже под 80 всем...

Несмотря на преклонный возраст, однокурсники постоянно поддерживали связь между собой — созванивались, собирались на посиделки.

— Мы их называли «наши сборища», — продолжает Журавлева. — Но с каждым годом на них приезжало всё меньше и меньше однокурсников. После отъезда Жени Лазарева в Америку мы виделись, наверное, лишь однажды. Расспрашивать его, зачем он уехал из России, не было повода. Мы просто бросались друг другу на шею и спрашивали: «Ну как ты? Как семья?» У него было всё хорошо. Он ставил в театре спектакли, играл на сцене, преподавал, снимался. Всё успевал. Женечка у нас на курсе вообще славился своими организаторскими способностями. Он и Толик Ромашин были старостами курса.

Тогда, в студенчестве, Евгений Лазарев еще не носил усов, но и без них он пользовался вниманием девушек. Однако романы на курсе Лазарев не крутил.

— Женя еще во время учебы обзавелся семьей, — рассказывает Наталья Дмитриевна. — У него была жена — Анечка Обручева, тоже актриса, с которой они были вместе до конца. Помню одну встречу, уже после окончания Школы-студии МХАТ. Наш курс пригласили выступить на поэтическом вечере в ГМИИ имени Пушкина. Руководил нами мой папа, великий чтец — Дмитрий Николаевич Журавлев. Он у нас преподавал сценическую речь. Женя пришел в музей на мероприятие вместе с маленькой дочкой. Совсем недавно перебирала фотографии и наткнулась на снимок, где счастливый Женя сидит в зале, а у него на коленях девочка.

Сын актера, Николай, тоже пошел по стопам родителей. Он также окончил Школу-студию МХАТ. Лазарев-младший служит в Театре армии.

Евгений Лазарев работал в нескольких театрах: в Риге — в Театре русской драмы, в Москве— в Театре имени Маяковского. А в 1984 году в статусе главного режиссера пришел в Театр на Малой Бронной. До него там работал Анатолий Эфрос, но из-за скандалов, переполнявших театр, режиссеру пришлось его покинуть.

— После Эфроса попасть в театр было непросто, — вспоминает актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дурова. — Худруков назначали сверху. Так на Малой Бронной появился Евгений Лазарев. Я тогда тоже только пришла в театр. Надо заметить, что труппа в Театре на Малой Бронной тогда была мощнейшая — Ольга Яковлева, Лев Дуров, Геннадий Сайфулин, Валентин Смирнитский, Анна Каменкова и Анна Антоненко. Но Лазарев пригласил еще и достаточно много молодежи — выпускников Школы-студии МХАТ.

По воспоминаниям Екатерины Дуровой, в Театре на Малой Бронной началось довольно веселое время. Лазарев сам брался за постановку интересных спектаклей.

— «Детектив каменного века» по Володину, «Вы чье, старичье?» Бориса Васильева — могучие постановки, — рассказывает Дурова. — Он брал хорошую литературу, серьезную драматургию, которую можно назвать новаторской. Тогда на этих авторов мало кто замахивался. В спектакле «Вы чье, старичье?» папа (народный артист СССР Лев Дуров. — «Известия») играл главную роль. На тот период он был просто актером труппы. У папы ведь никогда никаких амбиций по поводу художественного руководства театром не было. Отец над Евгением Лазаревым немного посмеивался, потому что после Эфроса его постановка была слегка «топорная».

Евгений Николаевич пришел на Малую Бронную из Театра Маяковского. В какой-то степени он считал себя учеником великого Гончарова.

— От него унаследовал Лазарев размах и стиль постановок, у него же перенял манеру ставить большие спектакли, — считает Дурова. — Поскольку в труппе много народу, надо было максимально задействовать артистов. Тогда все много и плотно работали.

По воспоминаниям актрисы, Лазарев совсем не был деспотичным, как это иногда случается с главными режиссерами, но оставался сильной личностью.

— Мне Евгений Лазарев запомнился мощным человеком, — вспоминает Екатерина Дурова. — Он был роскошный мужик: высокий, красивый, с усами. А какой потрясающий артист! Это другое поколение людей театра...

Лучшие работы Евгения Лазарева в кино

«Семнадцать мгновений весны», «Тишина», «По волчьему следу», «Однажды двадцать лет спустя», «Отцы и деды», «Враг народа», «Святой», «Оружейный барон», «Розовая пантера-2», «Железный человек-2» и др.