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Вьетнам отказался от строительства первой в стране АЭС

В госкорпорации «Росатом» заявили о готовности участвовать в других совместных проектах

Власти Вьетнама отказались от проекта АЭС «Ниньтхуан-1» в провинции Ниньтхуан, партнером строительства которой должна была выступить госкорпорация «Росатом». За отказ от развития в стране атомной энергетики проголосовала национальная ассамблея страны. 

Правительство России готово было выделить под этот проект льготный кредит в размере $8 млрд.

В «Росатоме» заявили о готовности участвовать в других совместных проектах во Вьетнаме при наличии интереса у ее властей к атомной энергетике.

«Мы с пониманием относимся к позиции заказчика и готовы оказать всестороннюю поддержку Вьетнаму, когда страна вернется к реализации национальной атомной программы», — цитирует агентство «Прайм» заявление госкорпорации.

Напомним, председатель государственной энергетической компании Vietnam Electricity Зыонг Куанг Тхань заявил 10 ноября, что атомная энергия «менее конкурентна, чем другие энергоресурсы».

Новая АЭС во Вьетнаме должна была включать в себя два энергоблока мощностью до 1,2 ГВт каждый. Строительство первого из них было намечено на 2020 год. В октябре 2010 года стороны подписали соглашение о строительстве атомной станции. Генеральное рамочное соглашение по реализации первого этапа проекта строительства было подписано в 2015 году.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Вьетнам отказался от строительства первой в стране АЭС

В госкорпорации «Росатом» заявили о готовности участвовать в других совместных проектах

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