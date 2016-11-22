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В Орле готовятся к чемпионату по зимнему плаванию в ледяной воде

Экстремалы будут соревноваться на дистанции в 25, 50 и 100 м

Чемпионат по зимнему плаванию для любителей ледяной воды пройдет в Орле в это воскресенье, 27 ноября. Участники будут соревноваться на разных дистанциях: в 25, 50 и 100 м. Мероприятие в этом году решили организовать на Центральной спасательной станции.

Попробовать свои силы в этом виде спорта могут все желающие. За безопасностью будут следить спасатели.

Как напоминает ресурс InfoOrel.ru, 16 ноября на реке Орлик состоялся 3-й Чемпионат области по зимнему плаванию, в котором приняли участие 27 спортсменов.  Участники проплывали на время дистанцию в 25 м. Примечательно, что температура воздуха в тот день оказалась на три градуса холоднее воды, так что, как шутили участники, в реке можно было погреться.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Орле готовятся к чемпионату по зимнему плаванию в ледяной воде

Экстремалы будут соревноваться на дистанции в 25, 50 и 100 м

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