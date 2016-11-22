Министерство обороны и «Союзмультфильм» создадут мультфильм

Министерство обороны России совместно с «Союзмультфильмом» займется созданием мультипликационного фильма «Танчики». Об этом в интервью RNS сообщил исполняющий обязанности гендиректора «Союзмультфильма» Глеб Давыдов.

«У нас ест­ь прое­кт «Танчики» совмес­тно с Министерст­вом ­обороны. Он будет­ св­язан с играми танков­. Ни в коем случае ­н­е надо это путать с ­­World of Tanks, это б­­удет наш собственный­ проект», — сказал Давыдов.



Информацию о сотрудничестве также подтвердили в оборонном ведомстве. Полностью проект планируется завершить к следующему лету, передает «Федеральное агентство новостей».

Также известно, что к открытию чемпионата мира по футболу в 2018 году «Союзмультфильм» представит мультсериал «Крылья победы».