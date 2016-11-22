Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Министерство обороны и «Союзмультфильм» создадут мультфильм

Лента получила название «Танчики», к известной компьютерной игре она отношения не имеет

Министерство обороны России совместно с «Союзмультфильмом» займется созданием мультипликационного фильма «Танчики». Об этом в интервью RNS сообщил исполняющий обязанности гендиректора «Союзмультфильма» Глеб Давыдов.

«У нас ест­ь прое­кт «Танчики» совмес­тно с Министерст­вом ­обороны. Он будет­ св­язан с играми танков­. Ни в коем случае ­н­е надо это путать с ­­World of Tanks, это б­­удет наш собственный­ проект», — сказал Давыдов.

Информацию о сотрудничестве также подтвердили в оборонном ведомстве. Полностью проект планируется завершить к следующему лету, передает «Федеральное агентство новостей».

Также известно, что к открытию чемпионата мира по футболу в 2018 году «Союзмультфильм» представит мультсериал «Крылья победы».

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Министерство обороны и «Союзмультфильм» создадут мультфильм

Лента получила название «Танчики», к известной компьютерной игре она отношения не имеет

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Фотолента

«Золотой граммофон»: подведение музыкальных итогов года в России

«Золотой граммофон»: подведение музыкальных итогов года в России

Интервью

Сергей Воронов

музыкант

Все интервью

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения

Интервью

Константин Хабенский

актер

Все интервью

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Интервью

Ирина Герасимова

глава радио «Орфей»

Все интервью

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке