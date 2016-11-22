Министерство обороны и «Союзмультфильм» создадут мультфильм

Лента получила название «Танчики», к известной компьютерной игре она отношения не имеет
Министерство обороны России совместно с «Союзмультфильмом» займется созданием мультипликационного фильма «Танчики». Об этом в интервью RNS сообщил исполняющий обязанности гендиректора «Союзмультфильма» Глеб Давыдов.
«У нас есть проект «Танчики» совместно с Министерством обороны. Он будет связан с играми танков. Ни в коем случае не надо это путать с World of Tanks, это будет наш собственный проект», — сказал Давыдов.
Информацию о сотрудничестве также подтвердили в оборонном ведомстве. Полностью проект планируется завершить к следующему лету, передает «Федеральное агентство новостей».
Также известно, что к открытию чемпионата мира по футболу в 2018 году «Союзмультфильм» представит мультсериал «Крылья победы».