Инвалида в Калининграде обвинили в нарушении ПДД, лишив пособия

Инвалида в Калининграде обвинили в нарушении правил дорожного движения, после чего мужчина лишился социального пособия. Однако свою причастность к нарушению ПДД мужчина отрицает.

По данным Клопс.Ru, случай произошел летом прошлого года в Калининграде, когда сотрудник ГИБДД остановил мужчину-инвалида на Советском проспекте за то, что он не выставил знак аварийной остановки. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении и его оштрафовали на тысячу рублей, лишив социального пособия.

Свою вину мужчина не признал, после чего Центральный районный суд Калининграда отменил постановление сотрудника ГИБДД. Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что тысячу рублей с его социальной карты всё же списали.

«На решения суда приставы даже смотреть не хотели, не смутило их и то, что деньги они сняли с карты, на которую мне приходит социальная выплата. В итоге вместо лечения я вынужден мотаться и доказывать, что я был прав», — прокомментировал ситуацию мужчина.

В свою очередь, глава Союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев считает, что снятие денег с социальной карты инвалида — это незаконное действие. По его словам, халатность со стороны сотрудников ГИБДД не должна оставаться безнаказанной.